منها إسقاط جنسية مصري من مواليد إسرائيل، 10 قرارات مهمة لرئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 45، الصادر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، 10 قرارات مهمة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ولمجلس الوزراء، بشأن إسقاط الجنسية عن شخص من مواليد إسرائيل، ونزع الملكية عن أراضي وعقارات بمنطقة نزلة السمان بالجيزة، وبالإسكندرية

وجاءت القرارات كالتالي:

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3268 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 9570 متر مربع ضمن منطقة عين نيوبستر زمام قرى المعصرة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتوفيق أوضاع مدرسة الشيخ والي للتعليم الأساسى المقامة عليها.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3269 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 62489 متر مربع، كائنة بجوار محطة الكهرباء بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لتوفيق أوضاع (38) عمارة إسكان اجتماعى مقامة عليها.

-قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3270 لسنـة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3000 متر مربع زمام قرية بئر (7) بناحية قرية أبو منقار التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مركز شباب.

-قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3271 لسنـة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1582٫5 متر مربع ناحية تجمع وادي غزالة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفيق أوضاع مدرسة الرواهبية للتعليم الأساسى المقامة عليها.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 3272 لسنـة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 7432 متر مربع ضمن منطقة حى الجناين زمام مدينة موط التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لتوفيق أوضاع مدرسة التربية الخاصة للتعليم الأساسى المقامة عليها.

نزع ملكية أراضي وعقارات

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 3277 لسنـة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضي والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان، الممتدة من شارع الأهرام شمالًا حتى شارع أبو الهول جنوبًا، ومن محور المنصورية شرقًا حتى حدود المنطقة الأثرية غربًا بنطاق حى الهرم، وذلك لصالح محافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة.

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات المشار إليها، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

-وقـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقم 3279 لسنة 2025، باعتبار مشروع إنشاء محطة محولات السكاكين ضمن أعمال مشروع إنشاء مترو الإسكندرية (أبو قير- محطة مصر- كم 21) بمحافظة الإسكندرية، من أعمال المنفعة العامة. ويستولى بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكيها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

-قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقم 3755 لسنة 2025، ُيعتبر مشروع إنشاء محور أم زغيو فى نطاق حى العجمى بمحافظة الإسكندرية، من أعمال المنفعة العامة.

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

إسقاط الجنسية عن مصري مواليد إسرائيل

-قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2025، بتعديل البرنامج الزمني لمشروع الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "أميسال" ش.م.م، الكائن بقرية شكشوك مركز أبشواى محافظة الفيوم المنصوص عليه فى قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2024، ليصبح الانتهاء من تنفيذ المشروع فى 31 ديسمبر 2025، وبدء الإنتاج الفعلي فى 1 يناير 2026.

-قرار مجلس الوزراء رقم 72 لسنة 2025، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن ساهر محمد حسن عوض، من مواليد إسرائيل بتاريخ 24/7/2001، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

