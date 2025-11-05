الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس شخص وسيدة بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق إلكتروني بالإسكندرية

حبس، فيتو
حبس، فيتو
18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بحبس شخص وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية بـمحافظة الإسكندرية.


ممارسة أعمال منافية للآداب

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام المتهمين باستخدام تطبيق هاتفي للإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز، واستهداف راغبى المتعة عبر الإنترنت.


وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهما أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الإسكندرية الاسكندرية ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب التطبيقات الإلكترونية بمحافظة الإسكندرية الإدارة العامة لحماية الآداب

مواد متعلقة

ضبط دجال استولى على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحاني في الإسكندرية

حريق محدود بمحل سمك في الإسكندرية دون إصابات

الأكثر قراءة

بحار من الثروة.. ومستنقعات من الفقر

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

تفاصيل ضبط المتهم في فيديو قطع اليد بالدقهلية، النيابة تبدأ التحقيق مع الجاني وجراحة عاجلة للضحية

الذهب يرتفع بنسبة 1.30% عالميا والأونصة تسجل 3985.03 دولار

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

أسعار البيض اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في الحصول على قرض بغرض الزواج (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، مخيريق اليهودي "استشهد في أُحُد وأثنى عليه الرسول"

صفة آخر الزمان تظهر حاليًا، وعلي جمعة يكشف سر انتشار الفساد في الأرض

المزيد
الجريدة الرسمية