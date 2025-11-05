حبس شخص وسيدة بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق إلكتروني بالإسكندرية

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بحبس شخص وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية بـمحافظة الإسكندرية.



ممارسة أعمال منافية للآداب

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام المتهمين باستخدام تطبيق هاتفي للإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز، واستهداف راغبى المتعة عبر الإنترنت.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهما أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.