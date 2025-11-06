توروب يجتمع مع جهازه المعاون قبل مواجهة سيراميكا

الخميس 06 نوفمبر 2025
يعقد الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي جلسة مع جهازه المعاون للحديث عن الترتيبات الفنية النهائية قبل صدام الليلة أمام سيراميكا كليوباترا. 

ويستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وتنص لائحة البطولة  على أنه حال انتهاء مباراة اليوم بين الفريقين بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة لحسم الفريق الفائز. 

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، فيما تأهل سيراميكا كليوباترا إلى المسابقة بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري والقنوات الناقلة 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر نقلها عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

