الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هل يمكن فتح الحساب في البنك الأهلي دون حضور صاحبه ؟

البنك الأهلي المصري،
البنك الأهلي المصري، فيتو
18 حجم الخط

تلقى مسؤولون الصفحة الرسمية في البنك الاهلي المصري استفسارًا من احد المتابعين حول إمكانية فتح حساب لشخص دون حضوره.

وأوضح مسئولون إنه يتعين وجود صاحب الحساب بنفسه للتوقيع على طلب فتح الحساب.

ومن جانب آخر يدور تساؤل حول هل يمكن شراء صناديق الاستثمار في البنك الأهلي عبر تطبيق البنك علي الإنترنت هو تساؤل يدور بين الكثير من عملاء البنك.

وحول ذلك أكد البنك الأهلي  أنه تم إتاحة شراء صناديق الاستثمار للأفراد عن طريق الموقع الرسمي للبنك الاهلي  علما ان هذه الخدمة تتيح للعملاء الشراء والاستعلام فقط  .

يقدم البنك الاهلي المصري لعملائه خدمات عديدة ومن بينها طرح صناديق الاستثمار المتنوعة والمتعددة التي تناسب شرائح مختلفة من العملاء، وتعد صناديق الاستثمار في البنك الأهلي واحدة من أدوات الادخار والاستثمار التي يلجأ إليها العديد من العملاء لتحقيق مكاسب من خلالها، ونستعرض السطور القادمة أهم مميزات صناديق الاستثمار التي يطرحها البنك الأهلي المصري لعملائه:

مزايا الاستثمار في صناديق استثمار البنك الأهلي المصري

تتمتع صناديق الاستثمار في البنك الأهلي المصري بالعديد من المزايا نوجزها فيما يلي:

انخفاض المخاطر: وذلك من خلال إدارة متخصصة في هذا المجال وسياسة استثمارية متوازنة ومتنوعة في قنوات الاستثمار المختلفة.

ارتفاع العائد: من خلال زيادة الموارد وخفض الالتزامات مع إمكانية استمرارية التوزيعات النقدية الدورية على حملة الوثائق.


التنويع: من خلال تعدد أنواع صناديق استثمار البنك الأهلى بين عائد دوري تراكمى، نقدى ذو عائد يومي تراكمي وتوزيع شهري، عائد دوري تراكمي وجوائز، إسلامي، صندوق الصناديق ذو العائد النصف سنوي، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار في أدوات الدين الواعد ذو العائد الدوري، صندوق الاهلي حياة ذو عائد سنوي مع التأمين علي الحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حساب في البنك بنك الاهلي المصري بنك الأهلي البنك الأهلى المصرى البنك الاهلي الأهلي المصري فتح حساب

الأكثر قراءة

كسر في الجمجمة ونزيف داخلي وبيموت، استغاثات لإنقاذ حياة إسماعيل الليثي (فيديو)

تدهور حالة إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروع وزوجته تنهار داخل المستشفى (فيديو)

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف منها الطماطم والليمون وقفزة في البسلة

ارتفاع محير في العباد وانخفاض الكريستال، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

حالته حرجة، إصابة المطرب إسماعيل الليثي وأعضاء من فرقته في حادث المنيا المروع

سعر الفاكهة اليوم، العنب المستورد يرفع شعار"هذا هو المستحيل" والتين يغازل المصريين

سعر السمك اليوم، قفزة في الجمبري والكابوريا وانخفاض البلطي

فتح باب الوجع، بيان من روبي عن ضجة فيديو علاقة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية