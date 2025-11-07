هل يمكن فتح الحساب في البنك الأهلي دون حضور صاحبه ؟

18 حجم الخط

تلقى مسؤولون الصفحة الرسمية في البنك الاهلي المصري استفسارًا من احد المتابعين حول إمكانية فتح حساب لشخص دون حضوره.

وأوضح مسئولون إنه يتعين وجود صاحب الحساب بنفسه للتوقيع على طلب فتح الحساب.

ومن جانب آخر يدور تساؤل حول هل يمكن شراء صناديق الاستثمار في البنك الأهلي عبر تطبيق البنك علي الإنترنت هو تساؤل يدور بين الكثير من عملاء البنك.

وحول ذلك أكد البنك الأهلي أنه تم إتاحة شراء صناديق الاستثمار للأفراد عن طريق الموقع الرسمي للبنك الاهلي علما ان هذه الخدمة تتيح للعملاء الشراء والاستعلام فقط .

يقدم البنك الاهلي المصري لعملائه خدمات عديدة ومن بينها طرح صناديق الاستثمار المتنوعة والمتعددة التي تناسب شرائح مختلفة من العملاء، وتعد صناديق الاستثمار في البنك الأهلي واحدة من أدوات الادخار والاستثمار التي يلجأ إليها العديد من العملاء لتحقيق مكاسب من خلالها، ونستعرض السطور القادمة أهم مميزات صناديق الاستثمار التي يطرحها البنك الأهلي المصري لعملائه:

مزايا الاستثمار في صناديق استثمار البنك الأهلي المصري

تتمتع صناديق الاستثمار في البنك الأهلي المصري بالعديد من المزايا نوجزها فيما يلي:

انخفاض المخاطر: وذلك من خلال إدارة متخصصة في هذا المجال وسياسة استثمارية متوازنة ومتنوعة في قنوات الاستثمار المختلفة.

ارتفاع العائد: من خلال زيادة الموارد وخفض الالتزامات مع إمكانية استمرارية التوزيعات النقدية الدورية على حملة الوثائق.



التنويع: من خلال تعدد أنواع صناديق استثمار البنك الأهلى بين عائد دوري تراكمى، نقدى ذو عائد يومي تراكمي وتوزيع شهري، عائد دوري تراكمي وجوائز، إسلامي، صندوق الصناديق ذو العائد النصف سنوي، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار في أدوات الدين الواعد ذو العائد الدوري، صندوق الاهلي حياة ذو عائد سنوي مع التأمين علي الحياة.

