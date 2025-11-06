صحة الدقهلية: ضبط منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي بنبروه وأدوية مهربة بأجا

18 حجم الخط

تمكنت حملات لصحة الدقهلية من ضبط منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي بنبروه وأدوية مهربة بأجا، وذلك في إطار تعليمات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حيث كلف الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، لجنة من الإدارة بالمرور الميداني على بعض مراكز العلاج الطبيعي بنطاق المحافظة للتأكد من التزامها بالضوابط والقوانين المنظمة للعمل.

وتمكنت اللجنة التي ضمت الدكتور محمود الصاوي، والدكتور أحمد بهرام خلال مرورها بمدينة نبروه من ضبط أحد الأشخاص المنتحلين صفة أخصائي علاج طبيعي داخل أحد المراكز الخاصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة مركز نبروه.

ضبط كميات من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر

كما تمكنت لجنة أخرى من العلاج الحر، ضمت الدكتور أحمد الشرقاوي، والدكتور عبدالرحمن رجب، وبمشاركة الدكتورة مروة فوزي من هيئة الدواء المصرية، خلال مرورها على أحد مراكز العلاج الطبيعي المرخصة بمدينة أجا، من ضبط كميات من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر داخل المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة أجا.

وأكد الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن المديرية تتعامل بحسم مع أي مخالفات تمس سلامة المرضى أو تخرج عن الإطار القانوني المنظم لمهنة العلاج الطبيعي، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات وكيل الوزارة وحرصًا على متابعة المنشآت الطبية الخاصة بصفة مستمرة، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة في جميع المراكز والمدن لضبط أي تجاوزات أو مخالفات.

