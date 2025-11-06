أهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025

18 حجم الخط

رصد تقرير صادر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أهم السلع الغذائية المصدّرة من حيث المنتجات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٥.

السلع الغذائية المصدرة للخارج

وتصدرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٥، بقيمة ٦٠٨ ملايين دولار مقارنة بـ ٣٤٢ مليون دولار في العام الماضي، محققة نموًا قياسيًا بنسبة ٧٨٪ وزيادة ٢٦٦ مليون دولار.

تلتها مركزات صناعة الكولا بصادرات بلغت ٤٣٥ مليون دولار محققة نموًا طفيفًا نسبته ٣٪ وزيادة قدرها ١٢ مليون دولار، ثم زيوت الطعام التي سجلت ٣٢٣ مليون دولار بنسبة نمو ٤٠٪ وقيمة زيادة ٩٢ مليون دولار.

فيما جاءت صادرات السكر في المرتبة التالية بقيمة ٢٨٤ مليون دولار منخفضة بنسبة ١١٪ أي أقل بنحو ٣٤ مليون دولار عن العام الماضي.

وسجلت محضرات أساسها الحبوب والبسكويت ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى ٢٦٤ مليون دولار بنسبة نمو ٤٠٪ وزيادة ٧٦ مليون دولار، في حين بلغت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن ٢٤٢ مليون دولار بانخفاض ٣٧٪ أي تراجع قدره ١٤١ مليون دولار.

أما الخضروات المجمدة فقد استقرت عند ٢٠٠ مليون دولار بنسبة نمو طفيف ٢٪ وزيادة ٣ ملايين دولار، بينما بلغت البطاطس المجمدة ١٩٤ مليون دولار محققة نموًا ١٧٪ وزيادة ٢٩ مليون دولار، وحققت الأغذية المحضّرة للحيوان ١٧٩ مليون دولار بنسبة نمو مرتفع بلغ ٥١٪ وزيادة ٦٦ مليون دولار.

وفي المقابل، بلغت صادرات العصائر ١٧٥ مليون دولار بانخفاض ٢٣٪ أي أقل بـ ٥٣ مليون دولار عن العام الماضي، بينما سجلت الشيكولاتة ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى ١٦٦ مليون دولار بنسبة نمو ٣٩٪ وزيادة ٤٩ مليون دولار.

وحققت محضرات الخضر ١٤٨ مليون دولار بنسبة نمو ١٥٪ وزيادة ٢١ مليون دولار، وارتفعت الخمائر إلى ١٤٣ مليون دولار بنمو ٢٨٪ وزيادة ٣٢ مليون دولار.

في حين بلغت صادرات الزيتون المخلل والمصنّع ١٤٣ مليون دولار بانخفاض ١٤٪ أي أقل بـ ٢٤ مليون دولار، وتراجعت المحضرات الغذائية المتنوعة إلى ١٢٣ مليون دولار بانخفاض ١٩٪ وقيمة تراجع ٢٩ مليون دولار.

ومن بين السلع الأخرى التي حققت أداءً مميزًا جاءت الشحوم والدهون التي بلغت ١٠٤ ملايين دولار بنمو كبير ٦٨٪ وزيادة ٤٢ مليون دولار، والمكرونة سجلت ١٠٣ ملايين دولار بنمو ٨٪ وزيادة ٨ ملايين دولار، ومنتجات التبغ والبدائل المصنعة التي بلغت ٩٩ مليون دولار بنمو ٢٪ وزيادة ٢ مليون دولار، بينما وصلت صادرات الأسماك إلى ٦٩ مليون دولار بنمو ٦٩٪ وزيادة ٢٨ مليون دولار.

كما سجل الجبن المطبوخ ٦٣ مليون دولار بزيادة ٥ ملايين دولار ونمو ٩٪، وبلغت صادرات البصل المجفف ٦٣ مليون دولار بنمو ٢٪ وزيادة مليون دولار واحد، بينما بلغت صادرات الملح ٥٦ مليون دولار بنمو ٣٤٪ وزيادة ١٣ مليون دولار، والبطاطس المصنعة ٥٢ مليون دولار بنمو ٢٧٪ وزيادة ١١ مليون دولار.

وبوجه عام، تعكس هذه الأرقام اتساع قاعدة السلع الغذائية المصرية الموجهة للأسواق الخارجية، وتنوعها بين المنتجات الزراعية المصنعة، والسلع السكرية والحلويات، والدهون والزيوت النباتية، والمنتجات الحيوانية والألبان، بما يؤكد قوة تنافسية الصناعات الغذائية المصرية وارتفاع الطلب العالمي عليها في مختلف القارات.

أكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الأداء التاريخي الذي يتحقق هذا العام يعكس ثمرة جهود القطاعين العام والخاص معًا مشيدًا بدعم الدولة المصرية لملف تنمية الصادرات ومشيرًا إلى أن المجلس يواصل تنفيذ خطة طموحة تستهدف زيادة الصادرات من خلال التوسع في الأسواق العالمية.

وأضاف أن القطاع بات أحد أبرز قصص النجاح في الاقتصاد المصري، مدفوعًا بجودة المنتجات، وتطور البنية التصديرية، وتزايد الطلب العالمي على الغذاء المصري الموثوق.

