في ذكرى استشهاده، "عمر بن الخطاب" العادل الذي أقام دولة الإسلام على الحق والمساواة

لا يوجد في التاريخ الإسلامي اسم يتردد على الألسنة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من اسم عمر بن الخطاب، فهو الاسم الذي يذكر بالإعجاب والإكبار لما عرف عنه من عظيم الصفات وجليل المواهب.

فإذا ذكر الزهد في الدنيا، ذكر عمر، وإذا ذكر العدل، ذكر عمر، وإذا تحدث الناس عن النزاهة والفقه في الدين، ذكر فقه عمر وعدله ودينه.

وفي مثل هذا اليوم عام 644م، رحل الفاروق إلى جوار ربه بعد أن سطر اسمه في سجل العظماء.

أول من وضع التقويم الهجري

يُعد عمر بن الخطاب أول من طبّق التقويم الهجري، وجعل يوم هجرة الرسول بداية للتاريخ الإسلامي.

عرف بالعادل، ولقب بـ الفاروق لأنه كان يفرق بين الحق والباطل.

وفي عهده توسعت الفتوحات الإسلامية حتى شملت الإمبراطورية الفارسية، ودخلت القدس تحت حكم المسلمين لأول مرة في التاريخ.

الفاروق عمر رضى الله عنه

راعي الإبل وأقوى شباب مكة

بدأ عمر بن الخطاب حياته راعيا للإبل، وتعلم القراءة وركوب الخيل والفروسية، ثم عمل بالتجارة حتى أصبح من أغنياء مكة وأقواهم بأسا.

وعندما ظهرت الدعوة الإسلامية كان من أشد أعدائها وأكثر من ألحق الأذى بالمسلمين، إذ كان غيورا على ديانته الوثنية وصلب الرأي فيها.

ومع مرور الوقت عاش عمر صراعا داخليا بعد أن بدأ يسمع آيات القرآن الكريم التي يقرؤها المسلمون سرا، فهزته معانيها.

بداية إسلام الفاروق

بدأت لحظة التحول حين أسلم حمزة بن عبد المطلب، ووبخ أبا جهل خال عمر أمام الناس، فشعر عمر بالإهانة، وقرر مواجهة أخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد بعد أن علم بإسلامهما.

دخل عليهما فوجد الصحابي خباب بن الأرت يعلمهما القرآن، فضرب سعيدا وأصاب أخته بضربة شقت وجهها، فوقعت منها صحيفة مكتوب عليها: “طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلًا ممن خلق الأرض والسماوات العُلى، الرحمن على العرش استوى...”.

فلما قرأها عمر رق قلبه وقال: “ما هذا بكلام بشر”.

اهتداء عمر إلى الإسلام

انشرح صدر عمر للإسلام، وذهب مباشرة إلى دار الأرقم حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بأصحابه، وهناك أعلن إسلامه، فكان الأربعين بين المؤمنين.

أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم ولقبه بـ الفاروق، لأنه كان قاضيا عادلا يفرق بين الحق والباطل.

وبعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تولى عمر الخلافة، فأصبح ثاني الخلفاء الراشدين.

وكان أول من بايع أبا بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدا وحدة الصف وحكمة الموقف في لحظة عصيبة من تاريخ الأمة.

مبايعة أبي بكر الصديق

يروي الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه الفاروق عمر، أن عمر عندما أيقن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أسرع إلى المسجد، وقال لـ أبي عبيدة بن الجراح: “ابسط يدك أبايعك، فأنت أمين هذه الأمة كما قال رسول الله”.

لكن أبا عبيدة رد عليه قائلًا: “أتبايعني وفيكم أبو بكر، ثاني اثنين؟”.

ثم أسرع عمر لإحضار أبي بكر من مكان تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبا معًا إلى سقيفة بني ساعدة حيث اجتمع الأنصار للتشاور في أمر الخلافة.

دار نقاش طويل، فقام أبو بكر يدعو إلى الوحدة ويحذر من الفرقة، ثم أمسك بيد عمر وأبي عبيدة وقال: “هذا عمر، وهذا أبو عبيدة، فأيهما شئتم فبايعوا”.

لكن عمر قال بصوت عال: “ابسط يدك يا أبا بكر، فأنت خليفة رسول الله، ألم يأمرك النبي أن تؤمّ الناس في الصلاة؟ فنحن نبايعك”.

وبايعه عمر وأبو عبيدة، وتتابع المهاجرون والأنصار فبايعوه جميعا، لتبدأ الخلافة الراشدة.

اغتيال الفاروق واستشهاده

كان عمر مثالًا في الزهد والحزم والعدل وحسن السياسة، فلم يبتغ لنفسه مالا ولا سلطانا، بل جعل الحكم أمانة ومسؤولية.

وفي فجر يوم حزين من عام 644م، اغتاله أبو لؤلؤة المجوسي أثناء إمامته صلاة الفجر في المسجد، فرحل الفاروق شهيدًا بعد أن أقام العدل بين الناس ورفع راية الإسلام عاليًا.

الدولة الإسلامية في عهده

وفي كتاب الفاروق عمر للدكتور محمد حسين هيكل، يذكر أن الدولة الإسلامية في عهد عمر بلغت أوج قوتها واتساعها، إذ امتدت حدودها من العراق والشام إلى فارس ومصر، ووصلت إلى الصين شرقًا وإفريقيا غربًا، ومن بحر قزوين شمالًا إلى السودان جنوبًا.

وقد اتخذ عمر قرارات عظيمة تدل على إيمانه بالحقوق والمساواة والعدالة والحرية جعلت الآلاف يعتنقون الإسلام ويدخلون في دين الله أفواجا.

