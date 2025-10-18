ضياء رشوان: اتفاق شرم الشيخ نقطة تحول في مسار الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: إن اتفاق شرم الشيخ، الذي جاء في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمثل نقطة تحول مهمة في مسار الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، باعتباره أول اتفاق تتضمنت مراسم توقيعه مشاركة وضمانا دوليا من أربع دول كبرى هي الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا.

حضور عالمي غير مسبوق

وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاتفاق شهد حضور أكثر من 30 زعيمًا وقائدًا عالميًا، وهو ما لم يحدث في أي اتفاق فلسطيني سابق، مشيرًا إلى أن هذا يمنح الاتفاق بعدًا إلزاميًا ومعنويًا يجبر الأطراف على الالتزام بما جاء فيه.

إطار دولي يضمن التنفيذ

وأوضح رشوان أن ما تحقق في شرم الشيخ يمثل نقلة في طبيعة إدارة الأزمة، إذ لم يعد الاتفاق ثنائيًا أو بوساطة فقط، بل أصبح له إطار دولي يضمن تنفيذ بنوده أو على الأقل يصعّب التملص منها.



وأشار إلى أن مصر لعبت دورًا محوريًا في صياغة هذا الإطار، مؤكدًا على أهمية استمرار المتابعة لضمان تطبيق بنود الاتفاق الخاصة بالقضية الفلسطينية وعدم السماح بالالتفاف عليها.

