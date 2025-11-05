الأربعاء 05 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد: أمطار خفيفة على بعض المناطق خلال الساعات المقبلة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الساعات القادمة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد يصاحبها أمطار خفيفة على بعض المناطق.

 

شديد الحرارة على هذه المناطق، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا

رياح مثيرة للأتربة وأمطار، الأرصاد تحذر من انقلاب مفاجئ في طقس اليوم الأحد


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على  السواحل الشمالية الغربية وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء  .

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  30

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22
  

الجريدة الرسمية