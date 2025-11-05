ألاعيب الخريف تحير المصريين، ارتفاع درجات الحرارة، عودة الأمطار الرعدية، غبار يعكر صفو الوجه البحري، والأرصاد تكشف ما يحدث

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



خريطة سقوط الأمطار الرعدية اليوم الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار الأربعاء، حيث يوجد فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.



وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من الشبورة المائية قد تكون كثيفة على مناطق من شمال الصعيد وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وبدأت في الرابعة فجرًا وتنتهي التاسعة صباحًا.

تحذير عاجل من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المصاحب نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن فصل الخريف يتميز بالتغيرات الحادة والسريعة، لأنه فصل انتقالي ينقلنا من فصل الصيف الحار الرطب إلى فصل الشتاء البارد الممطر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه في بعض الأحيان يتخلل فصل الخريف موجات حارة وفى أحيان أخرى يتخلله موجات ماطرة وهذا ما شهدناه أمس الأول وأمس، حيث كانت أجواء ماطرة مصحوبة بغطاء سحابي كثيف وضربات من البرق والرعد على بعض المناطق.

وقالت إنه سرعان ما تغير الوضع أمس لأجواء حارة شمالًا شديدة الحرارة على جنوب الصعيد مع سماء صافية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 30

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 19 و درجة الحرارة العظمى 30

بنها: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسكندرية:درجة الحرارة: 20 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 26

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 25

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16 و درجة الحرارة العظمى 28

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 26

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 28

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30

السويس: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 30

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 33

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 31

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 32

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسوان: درجة الحرارة 21 ودرجة الحرارة العظمى 36

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.