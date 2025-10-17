نائب الرئيس الإيراني: واشنطن تنتهج سلوكًا إجراميًّا ضد طهران.. ونرفض التفاوض بشروطها

قال محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، إن بلاده ترفض النهج الأمريكي الذي يقول إن على طهران القبول بشروط واشنطن لبدء المفاوضات.

إيران: تصريحات ترامب أمام الكنيست الإسرائيلي باطلة

وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، دعوة ترامب للحوار، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده مستعدة لإبرام اتفاق مع إيران.

كما اتهمت واشنطن بانتهاج "سلوك عدائي وإجرامي" ضد طهران.

إلى ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية في بيان نشر على موقعها، أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي أمام الكنيست الإسرائيلي “باطلة وغير مسئولة”.

ورأت أن “الولايات المتحدة، بوصفها أكبر داعم للنظام الإسرائيلي المرتبط بجرائم الإبادة الجماعية، لا تملك أي شرعية أخلاقية لاتهام الآخرين”، وفق وصفها.

وكان ترامب قد دعا إيران إلى إجراء تغيير جذري في سياستها الخارجية.

وقال خلال خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي، الإثنين: “لا شيء سيكون أفضل للمنطقة من أن تتخلى إيران عن الإرهابيين، وتتوقف عن تهديد جيرانها، وتكف عن تمويل وكلائها المسلحين، وتعترف أخيرًا بحق إسرائيل في الوجود”.

كما وجه ترامب حديثه إلى طهران قائلًا: "يد الصداقة والتعاون ممدودة".

وفي وقت لاحق، خلال زيارته مصر، أكد الرئيس الأمريكي أنه سيرفع العقوبات عن طهران إذا أبدت استعدادها للتفاوض.

وقال بثقة: إن اتفاقًا مع إيران سيتم التوصل إليه في نهاية المطاف، لأن القيادة الإيرانية ترغب بذلك.

كما اعتبر أن "الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عدوتين للشعب الإيراني"، قائلًا “نحن فقط نريد أن نعيش في سلام”.

