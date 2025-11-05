إيران: قدراتنا الصاروخية والدفاعية أصبحت أقوى بعد العدوان الإسرائيلي

18 حجم الخط

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن قدرات إيران الصاروخية والدفاعية أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي الأخير، مؤكدًا أن بلاده تمتلك القدرة على الردع وحماية مصالحها الوطنية.

تعزيز الردع الدفاعي لإيران

وأشار عراقجي، خلال تصريحات صحفية، إلى أن إيران واصلت تطوير منظوماتها الدفاعية والصاروخية في أعقاب الأحداث الأخيرة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الأمن القومي والردع الاستراتيجي لأي تهديد محتمل.

إيران: إنشاء 8 محطات نووية جديدة بالتعاون مع روسيا

في وقت سابق، صرح محمد إسلامي نائب رئيس إيران رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن بناء 8 محطات نووية جديدة على السواحل الجنوبية والشمالية للبلاد بالتعاون مع روسيا قد أصبح على جدول الأعمال.

مستجدات وضع الصناعة النووية في البلاد



جاء هذا التصريح خلال لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع كبار مديري الصناعة النووية الأحد في أحد مرافق منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حيث اطلع على مستجدات وضع الصناعة النووية في البلاد، ومستوى إنتاج الكهرباء النووية في الوحدة الأولى لمحطة بوشهر ووضع بناء الوحدتين الثانية والثالثة فيها.

