نص أمر إحالة 8 متهمين للمحاكمة بتهمة سرقة فيلا والد وزير الاتصالات بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة 8 متهمين للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة مقتنيات ومشغولات وبازارات وأوان من فيلا والد وزير الاتصالات بالجيزة.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين "أحمد. ف"، وشقيقه "إبراهيم. ف"، تهمة سرقة منقولات، بينما وُجّهت إلى "هشام. ا"، و"أحمد. ج"، و"عبد الستار. أ"، و3 متهمين آخرين، تهمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة.

واعترف المتهمان "أحمد. ف" وشقيقه "إبراهيم. ف" أمام جهات التحقيق بارتكابهما واقعة السرقة، حيث قاما بسرقة المقتنيات والتحف الموجودة داخل فيلا والد وزير الاتصالات، مستغلّين علمهما بخلوها من السكان، ثم قاما ببيع تلك المسروقات لباقي المتهمين دون إخبارهم بكيفية الحصول عليها أو أنها متحصلة من واقعة سرقة.

 

فيما أقر باقي المتهمين أمام النيابة العامة بتحصلهم على المنقولات (من تحف ومقتنيات وبازارات وأوان) من المتهمين الأول والثاني، دون علمهم بأنها مسروقة من فيلا والد وزير الاتصالات.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، قد ألقت القبض على 8 متهمين، لاتهامهم بسرقة وإخفاء مقتنيات ومشغولات من داخل الفيلا ملك والد وزير الاتصالات بمنطقة الطالبية.
  
 

