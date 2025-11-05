انبهار ملكي ليس وليد اللحظة، شاهد ماذا فعلت الملكة إليزابيث لحظة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون (صور)

انبهار ملكات وأميرات العالم أمام الفرعون الذهبي في افتتاح المتحف المصري الكبير ليس وليد اللحظة، بل عشق من قديم الزمان، وما فعلته الملكة ماري ملكة الدنمارك وهي تطل على سحر الحضارة المصرية، من خلال صورها أمام الأهرامات وتوت عنخ آمون يعود إلى شغف غربي قديم ومتوارث بالحضارة المصرية.

ويعد حادث اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون في الرابع من نوفمبر عام 1922 مدهشًا ومصدر انبهار العالم، حتى إن إليزابيث ملكة بلجيكا عندما علمت بخبر اكتشاف هاورد كارتر للمقبرة أثناء زيارتها لمعرض الآثار المصرية الذي كان مقامًا في ذلك الوقت في بروكسيل احتفالًا بالذكرى المئوية لفك شامبليون لرموز حجر رشيد، قررت أن تأتي إلى مصر لزيارة المقبرة الملكية لتوت عنخ آمون في موضع اكتشافها بعد أن ظلت مغلقة ومجهولة ثلاثة آلاف عام.



وكما نشرت مجلة "المصور" عام 1923 موضوعًا عن توت عنخ آمون قالت فيه: إن إليزابيث ملكة بلجيكا الشابة كانت متيمة بالآثار المصرية وكل ما يمت للحضارة القديمة بصلة فقد كانت واسعة الاطلاع وتعشق حضارة مصر القديمة، صممت أن تكون شاهدة على أهم كشف أثري على الإطلاق تاريخي خاصة أنها زارت مصر قبل ذلك زيارة استمرت شهرًا عام 1911 في بداية زواجها.

زيارة المقبرة المكتشفة

على الفور كتبت ملكة بلجيكا إلى اللورد كارنفون الثري البريطاني الذي قام بتمويل بعثات اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي بوادي الملوك بطيبة تخبره برغبتها الشديدة لأن تكون ضمن أول من يقومون بزيارة المقبرة، رحب كارنفون برغبتها وأخبر هوارد كارتر بهذه الرغبة الملكية ورد عليها أنه شرف حقيقي وبعث إليها بأنها ستكون أول رأس متوج يدخل حجرة الدفن الأكثر سرية في المقبرة.

الملكة إليزابيث أثناء زيارتها إلى مقبرة الفرعون الذهبي

وفي نفس الوقت أرسلت إليزابيث برسالة إلى ملك مصر فؤاد الأول تخبره برغبتها في زيارة مصر وزيارة مقبرة توت عنخ آمون المكتشفة.

إليزابيث أثناء دخولها مقبرة الفرعون



رحب الملك فؤاد بطلب ملكة بلجيكا وأمر بتجهيز كل ما يتطلبه استقبالها من حفاوة وترحيب، كما طلبت الملكة من جان كابارت خبير المصريات القديمة أن يرافقها في تلك الزيارة التي تصحب فيها ابنها الأكبر ولي العهد، لتصبح أول ملكة أجنبية يسمح لها بزيارة الكشف الأثري الهام.



غادرت الملكة إليزابيث ملكة بلجيكا وابنها ليوبولد بروكسل فى 9 فبراير 1923 بالقطار إلى إيطاليا، واستقلت من جنوة سفينة كبيرة وصلت بها إلى الإسكندرية، ثم ركبت القطار الذي خصصه لها الملك فؤاد وسافرت من القاهرة إلى الأقصر وأقامت في فندق وينتر بالاس المطل على النيل ومنه انتقلت إلى وادي الملوك عبر طرق متعرجة من الجبال إلى أن وصلت المقبرة وكان في استقباللها كارتر ومندوب عن الملك فؤاد، وتملك الملكة الذهول مما رأت.



تملك الملكة البلجيكية الذهول عندما نزلت غرفة الدفن ووجدت صندوقًا مفتوحًا منحوتًا تستقر فيه مروحة مصنوعة من ريش نعام، فعلقت بقولها: إنه أمر رائع جدًّا، وأطلعها كارتر على الغرفة التي تضم مومياء توت عنخ آمون فشاهدت على جدران الغرفة رسومًا رائعة تحكي بالصور قصة رحيل توت عنخ آمون إلى عالم الأموات.

الطريق إلى المقبرة

حكى كارتر للملكة كيف توصل إلى مومياء الفرعون الصغير توت عنخ آمون كاملة المحتويات، والصندوق الخشبي المطعم بنقوش مطعمة بالذهب في وسط الغرفة، وعندما قام برفع الصندوق لاحظ أن الصندوق يغطي صندوقًا ثانيًا مزخرفًا بنقوش مطعمة بالذهب أيضًا، وعندما رفع الصندوق لاحظ أنه يغطي صندوقًا ثالثًا وصل إلى التابوت الحجري الذي كان مغطى بطبقة سميكة من الحجر المنحوت على شكل تمثال لتوت عنخ آمون، وعند رفعه وصل إلى التابوت الذهبي الرئيسي الذي كان على هيئة تمثال لتوت عنخ آمون.

معهد إليزابيث لعلوم المصريات

وبهذا كانت ملكة بلجيكا أول شخصية ملكية أجنبية تهبط إلى مقبرة توت عنخ آمون متحدية ما أشيع عن لعنة الفراعنة وكل ما أثير حولها، مما زاد من عشقها وحبها بحضارة مصر القديمة لدرجة أنها أسست معهد الملكة اليزابيث لعلوم المصريات في بروكسل الذي لا يزال إلى يومنا هذا تضم أحد أهم مكتبات علم المصريات المتخصصة على مستوى العالم.

ملكة بلجيكا وابنتها الأميرة إليزابيث

وبعد مرور مائة عام على الزيارة التاريخية لملكة بلجيكا لمقبرة توت عنخ آمون حضرت إلى مصر في العام الماضي، جلالة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، والأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت ببلجيكا، وذلك لتنظيم رحلة سياحية وزيارات للمعابد الأثرية والمقابر المصرية القديمة فى البرين الشرقي والغربي، للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية في الأقصر.

