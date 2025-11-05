الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

دنيا عبد العزيز تكشف عن سبب بكائها بحفل عقد قرانها (فيديو)

الفنانة دنيا عبد
الفنانة دنيا عبد العزيز، فيتو
18 حجم الخط

قالت الفنانة دنيا عبد العزيز، إنه لا يوجد أحد يمكن أن يعوض وجود الأم فى حياة الإنسان، موضحة: " ابنتي أغلى حاجة فى دنيتي ولكن محدش بيعوض أحد، وكنت أتمنى أن تكون أمي موجودة معايا حاليا، لكي ترى ابنتي".


وأضافت خلال لقائها ببرنامج "6 ستات"، تقديم الإعلامية جاسمين طه المذاع على فضائية "dmc": " ابنتي جودي نسخة مني، وربنا رزقني بها"، موضحة: " تعلمت حب الناس ومساعدتهم من والدي ووالدتي خاصة وأني ابنتهم الوحيدة، وعشت حياتي طفلة مدلعة، وشقية ولكن النظرة فى عيون والدي أو والدتي كنت بخاف فى جلدي، وأكبر عقاب لي من والدتي أنها كانت تخاصمني".


وأوضحت: " نشأت فى اسرة أفرادها يعملون لأسعاد بعض، وعائلتي ليست فنية ولكن معظم أصدقائهم من المجال الفني، والراحل سمير صبري هو الذى تنبأ بموهبتي الفنية، وأكتشفني"، مضيفة: "قولت لزوجي فى فترة الخطوبة، أنا هتجوزك عشان خاطر والدتي".


وعن أسباب بكائها لحظة عقد قرانها، أكد الفنانة دنيا عبد العزيز: "بكيت بسبب غياب أمي ومكنتش عارفة أنا بعمل إيه، واللى بعمله دة صحة ولا خطأ"، موضحة: "أقمت حفل زفافي فى مدينة نويبع السياحية وأستمر لمدة أيام، وكان ذلك بناء على رغبتي".


وعن علاقتها بالفنان الراحل محمود مرسي، أوضحت: " تعلمت منه كثيرا خلال فترة عملي معه، فهو أستاذ الفن، ومحمد صبحي هو المعلم، وتعلمت منه احترام المواعيد والالتزام".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة دنيا عبد العزيز 6 ستات dmc مدينة نويبع السياحية محمد صبحي محمود مرسي

مواد متعلقة

دنيا عبد العزيز تفتح قلبها لبرنامج "ست ستات"

دنيا سمير غانم تحتل المرتبة الثانية كأعلى بطلة نسائية بسينمات مصر

دنيا سامي تدعم رحمة أحمد في محنتها المرضية برسالة كوميدية

40 مليون جنيه خلال 20 يوما، "روكي الغلابة" لـ دنيا سمير غانم يحقق إيرادات قوية بمصر

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة أشرف حكيمي ومدة غيابه

مرموش بديلا، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

حفيد مرقص باشا: جدي منع كارتر من سرقة آثار توت عنخ آمون (فيديو)

نقابة المهن الرياضية تنظم مؤتمر الاتحاد العالمي للتربية البدنية

مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الأربعاء

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح مدى التحذير من التعرُّض لجسد الإنسان وأعضائه بالبيع والشراء

هل تُقبل صلاة من يقطع رحمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية