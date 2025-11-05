دنيا عبد العزيز تكشف عن سبب بكائها بحفل عقد قرانها (فيديو)

18 حجم الخط

قالت الفنانة دنيا عبد العزيز، إنه لا يوجد أحد يمكن أن يعوض وجود الأم فى حياة الإنسان، موضحة: " ابنتي أغلى حاجة فى دنيتي ولكن محدش بيعوض أحد، وكنت أتمنى أن تكون أمي موجودة معايا حاليا، لكي ترى ابنتي".



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "6 ستات"، تقديم الإعلامية جاسمين طه المذاع على فضائية "dmc": " ابنتي جودي نسخة مني، وربنا رزقني بها"، موضحة: " تعلمت حب الناس ومساعدتهم من والدي ووالدتي خاصة وأني ابنتهم الوحيدة، وعشت حياتي طفلة مدلعة، وشقية ولكن النظرة فى عيون والدي أو والدتي كنت بخاف فى جلدي، وأكبر عقاب لي من والدتي أنها كانت تخاصمني".



وأوضحت: " نشأت فى اسرة أفرادها يعملون لأسعاد بعض، وعائلتي ليست فنية ولكن معظم أصدقائهم من المجال الفني، والراحل سمير صبري هو الذى تنبأ بموهبتي الفنية، وأكتشفني"، مضيفة: "قولت لزوجي فى فترة الخطوبة، أنا هتجوزك عشان خاطر والدتي".



وعن أسباب بكائها لحظة عقد قرانها، أكد الفنانة دنيا عبد العزيز: "بكيت بسبب غياب أمي ومكنتش عارفة أنا بعمل إيه، واللى بعمله دة صحة ولا خطأ"، موضحة: "أقمت حفل زفافي فى مدينة نويبع السياحية وأستمر لمدة أيام، وكان ذلك بناء على رغبتي".



وعن علاقتها بالفنان الراحل محمود مرسي، أوضحت: " تعلمت منه كثيرا خلال فترة عملي معه، فهو أستاذ الفن، ومحمد صبحي هو المعلم، وتعلمت منه احترام المواعيد والالتزام".



