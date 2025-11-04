دنيا عبد العزيز تفتح قلبها لبرنامج "ست ستات"

تستضيف الإعلامية جاسمين زكي مساء غد الأربعاء، ببرنامجها المذاع عبر قناة DMC “ست ستات” الفنانة دنيا عبدالعزيز، وتكشف خلال البرنامج العديد عن تفاصيل جياتها الشخصية

وتفتح دنيا عبد العزيز قلبها في حوار خاص، تكشف فيه لأول مرة عن جوانب جديدة في شخصيتها بعيدًا عن الكاميرا، وتفاصيل عن زواجها وإنجابها لابنتها وكيف غيرت الأمومة نظرتها للحياة، كما تتحدث الفنانة عن أكثر الشخصيات التي أثرت في مشوارها الفني.

حفل زفاف دنيا عبد العزيز

واحتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز، بحفل زفافها الذي أقيم الجمعة الماضية، في مدينة نويبع بجنوب سيناء بحضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم: ميدو عادل، مي نور الشريف، إيمي سالم، وآخرون.

وظهرت الفنانة دنيا عبدالعزيز بفستان من تصميم العالمي هاني البحيري، وحرصت على وضع صورة كبيرة لوالدتها لتلتقط صورًا معها وكأنها تشاركها اللحظة.

