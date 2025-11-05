رئيس المعاهد الأزهرية بالإسكندرية يتفقد برنامج تدريب مديري إدارات الامتحانات

18 حجم الخط

زار اليوم الأربعاء الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالإسكندرية، منطقة الإسكندرية الأزهرية لتفقد سير فعاليات البرنامج التدريبي التخصصي لتنمية مهارات مديري إدارات الامتحانات على مستوى المناطق الأزهرية، والذي تنظمه إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.

وكان في استقباله بمكتبه بديوان عام المنطقة الشيخ عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الذي رحّب مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام القطاع بتطوير الكوادر الإدارية والفنية والارتقاء بالأداء داخل إدارات الامتحانات.

رافق خلال الزيارة خالد إبراهيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تحدثا مع المتدربين حول عدد من الموضوعات المهمة، من أبرزها: المستحدثات في المواد الدراسية ودرجاتها، وفلسفة إعداد جداول الامتحانات، وآلية وضع الأسئلة وفق الأوزان النسبية، بالإضافة إلى ضوابط ترشيح رؤساء اللجان والمساعدين، وأمانة السر، وآليات الاعتذارات، وأهم التحديات التي تواجه إدارات الامتحانات.

وأكد رئيس القطاع خلال لقائه بالمشاركين على أهمية التدريب في رفع كفاءة العاملين، مشيدًا بتنظيم البرنامج الذي يهدف إلى الارتقاء بالأداء الإداري والفني داخل المناطق الأزهرية.

وخلال جولته، تفقد قاعات ومباريات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للفتيات المقامة بصالات الألعاب الرياضية ببيت شباب سموحة بالإسكندرية ضمن أنشطة إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.

ويُقام البرنامج التدريبي بتوجيهات من الشيخ أيمن عبد الغني، وبرعاية الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، وتحت إشراف الشيخ حميد حامد أبو عريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والدكتور شريف سميح، مدير التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.

