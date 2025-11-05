الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مناطق عدة في قطاع غزة

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على غزة، فيتو
18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خلال الساعات الماضية عددًا من مناطق قطاع غزة، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار.


وشهدت عدة أحياء في مدينة غزة ومحيطها غارات محدودة وقصفًا مدفعيًا، تزامنًا مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والمسيرة فوق أجواء القطاع.

 

تحركات إنسانية وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين

وفي سياق متصل، أعلنت حركة حماس أنها ستقوم الليلة بتسليم جثمان أحد الأسرى الإسرائيليين الذين تم العثور عليهم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الجارية لتسليم جثامين الضحايا والمحتجزين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

21 جثمانًا سُلّموا و7 ما زالوا بانتظار التسليم

ووفق مصادر فلسطينية، فقد سلمت حماس حتى الآن جثامين 21 محتجزًا إلى الصليب الأحمر، فيما تبقّى 7 جثامين أخرى من المقرر تسليمها خلال الساعات المقبلة بعد استكمال الإجراءات الميدانية.
وأشارت المصادر إلى أن عمليات الانتشال والتسليم تتم بالتنسيق مع الفرق الدولية والإنسانية وسط أجواء من الحذر والتوتر في المناطق الحدودية.

 

مخاوف من انهيار اتفاق غزة

في المقابل، حذرت جهات فلسطينية من أن استمرار القصف الإسرائيلي وتحليق الطائرات قد يهدد استمرار اتفاق غزة، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات وضمان استمرار الجهود الإنسانية في القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة غزة مدينة غزة الاسري الإسرائيليين جثامين الأسرى الإسرائيليين حركة حماس

مواد متعلقة

إسرائيل تسلم جثامين 15 شهيدا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل في غزة

ارتفاع شهداء غزة لـ 68875، وصحة القطاع: الاحتلال ترك ألعابًا مفخخة لقتل الأطفال

حماس: وافقنا على تولي وزير من السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة

الأكثر قراءة

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

قرينة الرئيس: فخورة بالإبداع المصري في افتتاح المتحف الكبير ودعم شباب المصممين

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

أمريكا تتخطى بوركينا فاسو بهدف في كأس العالم للناشئين

القومي لحقوق الإنسان يحصل على التصنيف الأعلى للمؤسسات الوطنية

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تُقبل صلاة من يقطع رحمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في الحصول على قرض بغرض الزواج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads