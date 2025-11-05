الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مناطق عدة في قطاع غزة

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خلال الساعات الماضية عددًا من مناطق قطاع غزة، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار.



وشهدت عدة أحياء في مدينة غزة ومحيطها غارات محدودة وقصفًا مدفعيًا، تزامنًا مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والمسيرة فوق أجواء القطاع.

تحركات إنسانية وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين

وفي سياق متصل، أعلنت حركة حماس أنها ستقوم الليلة بتسليم جثمان أحد الأسرى الإسرائيليين الذين تم العثور عليهم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الجارية لتسليم جثامين الضحايا والمحتجزين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

21 جثمانًا سُلّموا و7 ما زالوا بانتظار التسليم

ووفق مصادر فلسطينية، فقد سلمت حماس حتى الآن جثامين 21 محتجزًا إلى الصليب الأحمر، فيما تبقّى 7 جثامين أخرى من المقرر تسليمها خلال الساعات المقبلة بعد استكمال الإجراءات الميدانية.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات الانتشال والتسليم تتم بالتنسيق مع الفرق الدولية والإنسانية وسط أجواء من الحذر والتوتر في المناطق الحدودية.

مخاوف من انهيار اتفاق غزة

في المقابل، حذرت جهات فلسطينية من أن استمرار القصف الإسرائيلي وتحليق الطائرات قد يهدد استمرار اتفاق غزة، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات وضمان استمرار الجهود الإنسانية في القطاع.

