الإثنين 03 نوفمبر 2025
الصين تنفي إجراء تجارب نووية بعد تصريحات ترامب

نفت الصين إجراء تجارب نووية، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة.

ترامب يتهم روسيا والصين بإجراء تجارب نووية سرية تحت الأرض

وجه ترامب اتهامات لروسيا والصين بإجراء تجارب نووية سرية تحت الأرض، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستسير على النهج ذاته.

وخلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس"، قال ترامب إن "روسيا تجري تجارب، والصين تجري تجارب، لكنهما لا تتحدثان عنها".

وأضاف أنه "لا يريد أن تكون بلاده الدولة الوحيدة التي لا تجري تجارب" نووية، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية وباكستان تنضمان أيضا إلى قائمة الدول التي تقوم باختبارات على ترساناتها النووية.

احتمال تنفيذ أول تفجير نووي داخل البلاد منذ عام 1992

وأثار قراره توجيه وزارة الحرب الأمريكية إلى استئناف التجارب النووية تساؤلات حول احتمال تنفيذ أول تفجير نووي داخل البلاد منذ عام 1992.

وجاء إعلان ترامب المفاجئ عبر منشور على منصته للتواصل الاجتماعي، قبل لقائه المرتقب بالزعيم الصيني شي جينبينج في كوريا الجنوبية.

وتزامن هذا القرار مع إعلان موسكو نجاح تجربة صاروخ "بوريفيستنيك" العامل بالطاقة النووية، وغواصة مسيّرة قادرة على حمل رؤوس نووية تحت الماء.

روسيا والصين ترامب الصين كوريا الشمالية التجارب النووية

