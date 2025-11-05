صفة آخر الزمان تظهر حاليًا، وعلي جمعة يكشف سر انتشار الفساد في الأرض

18 حجم الخط

سر انتشار الفساد في الأرض، كشف الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، عن سر الفساد الذي ملأ الأرض حاليًا، والذي أصبح يؤرق جميع الصالحين والعقلاء من أصحاب كل دين ومذهب.

سر انتشار الفساد في الأرض

وأوضح الدكتور علي جمعة أن من أهم أسباب الفساد الذي يحيط بنا هو ما وصفه بـ"التلاعب بالألفاظ"، مشيرًا إلى أن هناك أشخاصا يسمون الخمر بغير اسمها ويطلقون عليها اسم "المشروبات الروحية"، ويطلقون على "الزنا" اسم "حريةَ الحياةِ الخاصة".

وأكد الدكتور علي جمعة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، تحدث عن صفة ستظهر في آخرِ الزمان، وهي "التلاعب بالألفاظ"، والتي يترتب عليها تضييع الأحكامِ الشرعية، فيستحل الناس الذنوب والكبائر.



وقال الدكتور علي جمعة عن سر انتشار الفساد حاليًا: "إن التلاعُبَ باللغةِ وألفاظِها من أهمِّ أسبابِ الفسادِ الذي ملأ الأرضَ، وضجَّ منه جميعُ الصالحين، بل والعقلاءُ من كلِّ دينٍ ومذهبٍ".



وكشف علي جمعة عما يفعله الفساد بالمجتمع، فقال: "إن التلاعب باللغةِ يفتح علينا أبوابَ شر كبيرة، حيث يُستحل الحرام، ويُحرم الحلال، ويُؤمر بالمنكرِ ويُنهى عن المعروفِ، وذلك كله عكس مرادِ الله من خلقِه".

صفة آخر الزمان تظهر حاليًا

وتابع الدكتور علي جمعة: "يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن ناسًا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها" (أخرجه الحاكم في المستدرك).

وأوضح علي جمعة أن "رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم في ذلك البيان النبوي لا يريدُ أن يُشيرَ إلى تلك الكبيرةِ، وهي شربُ الخمر، فحسب، بل إنه يتحدث عن تلك الصفة، التي ستظهر في آخر الزمان، وهي "التلاعُبُ بالألفاظ"، والتي يترتب عليها تضييع الأحكامِ الشرعية، فيستحل الناس الذنوبَ والكبائر".

وأضاف الدكتور علي جمعة: "فالخمر تُسمَّى "مشروباتٍ روحيةً" مثلًا، والزنا يُسمَّى "حريةَ الحياةِ الخاصة" أو "حريةَ الممارسةِ الجنسية"، ولذلك يظن الناس أن أحكامَ الله عز وجل لا تنطبق على تلك المسمياتِ الجديدة، رغم أن الحقائق ثابتة".

وأكد الدكتور علي جمعة أن "الأساس الفكري الذي نؤكد عليه دائمًا هو ضرورة أن تقوم اللغة بوظائفها التي تُبرِر وجودها أصلًا".

وظائف اللغة في المدارس المختلفة

وقال علي جمعة: إن "للغةِ ثلاث وظائف أساسيةٍ: 1. "الوضع": بمعنى جعل الألفاظ بإزاء المعاني، وهو أمر لابد منه، حتى يتم التفاهم بين البشر، و2. "الاستعمال": وهو أن يستخدمَ المتكلم تلك الأصوات المشتملةَ على الحروفِ لينقل المعاني، التي قامت في ذهنه إلى السامع، و3. "الحمل": ويعني حمل تلك الألفاظ على مقابلها من المعاني التي سبق للواضع أن تواضع عليها".

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن "العلماء أقروا عبارة موجزة توضح ما ذكرناه، فقالوا: إن الاستعمالَ من صفاتِ المتكلم، والحمل من صفاتِ السامع، والوضع قبلهما، وينبغي أن يسود ذلك الأساس الفكري في التعامل مع اللغة ليواجهَ أساسًا فكريًا آخر هو أصل الفساد عن طريق التلاعُب بالألفاظ".

وأضاف الدكتور علي جمعة: "لعل ما ظهر من "مدارس ما بعد الحداثة الفكرية" تأصيل لذلك الأساس الذي يقرر التلاعب بالألفاظ، فترى تلك المدارسَ أن عمليةَ "الوضع" ينبغي أن تكون مرنةً لا تتقيد بالموروث، ولا يقتصر هذا المفهوم على اتساعِ اللغة، طبقًا لزيادة مساحة عالم الأشياء والأشخاص والأحداث والأفكار والنظُم، وهو الاتساع المتفق عليه نظرًا وعملًا، بل مقصودهم "تغيير دلالاتِ الألفاظ" بحيثُ تزدادُ مساحةُ الحريةِ الفكرية".

وقال الدكتور علي جمعة: "وترى بعض المدارس المتطرفة من مدارس ما بعد الحداثة أن هناك خمسةَ أشياء يجب أن تزول حتى يستطيع الفكر البشري أن يُبدعَ وينطلق بلا عائق، وهذه الخمسة هي: "الثقافة، والدين، والأسرة، والدولة، واللغة".





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.