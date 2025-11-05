غدا، مؤتمر جماهيري لحزب الجبهة الوطنية لدعم مرشحه بالدقهلية

18 حجم الخط

ينظم حزب الجبهة الوطنية مؤتمرًا جماهيريًا بمحافظة الدقهلية لدعم مرشحه لانتخابات مجلس النواب عن دائرة دكرنس وبني عبيد وشربين، وليد فرعون أمين الحزب بالدقهلية.

يقام المؤتمر الانتخابي الجماهيري بأرض المقابر القديمة بجوار مسجد الرحمة بدكرنس، بحضور السيد القصير الأمين العام للحزب ووليد فرعون أمين حزب الجبهة بالدقهلية، ونخبة من قيادات الحزب ولفيف من القيادات البارزة، وأبناء الدائرة والعائلات والرموز المجتمعية، في مشهد انتخابي بارز يعكس قوة الحضور الشعبي للحزب وثقة المواطنين في مرشحيه.

يأتي ذلك لإعلان دعم المرشح وليد فرعون، مؤكدين ثقتهم في قدرته على تمثيلهم داخل البرلمان والعمل على تحسين الخدمات والمرافق وتلبية احتياجات الدائرة، بالإضافة إلى مساندة جهود الدولة في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز مسار التنمية والبناء الوطني.

