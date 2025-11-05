الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غدا، مؤتمر جماهيري لحزب الجبهة الوطنية لدعم مرشحه بالدقهلية

حزب الجبهة الوطنية،
حزب الجبهة الوطنية، فيتو
18 حجم الخط

ينظم حزب الجبهة الوطنية مؤتمرًا جماهيريًا بمحافظة الدقهلية لدعم مرشحه لانتخابات مجلس النواب عن دائرة دكرنس وبني عبيد وشربين، وليد فرعون أمين الحزب بالدقهلية.

غدا مؤتمر جماهيري لحزب الجبهة الوطنية لدعم مرشحه وليد فرعون بالدقهلية 

يقام  المؤتمر الانتخابي الجماهيري بأرض المقابر القديمة بجوار مسجد الرحمة بدكرنس، بحضور السيد القصير الأمين العام للحزب ووليد فرعون أمين حزب الجبهة بالدقهلية، ونخبة من قيادات الحزب ولفيف من القيادات البارزة، وأبناء الدائرة والعائلات والرموز المجتمعية، في مشهد انتخابي بارز يعكس قوة الحضور الشعبي للحزب وثقة المواطنين في مرشحيه.

 

يأتي ذلك لإعلان دعم المرشح وليد فرعون، مؤكدين ثقتهم في قدرته على تمثيلهم داخل البرلمان والعمل على تحسين الخدمات والمرافق وتلبية احتياجات الدائرة، بالإضافة إلى مساندة جهود الدولة في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز مسار التنمية والبناء الوطني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمين العام انتخابات مجلس النواب محافظة الدقهلية مواجهة التحديات محافظة الدقهلية حزب الجبهة الوطنية

مواد متعلقة

لحين انتهاء التحقيقات، إيقاف أعمال الترميم والإصلاحات بمول العبور بالقليوبية

حفيدة زكي رستم وحفيدة شكوكو يكشفان لأول مرة مفاجآت قوية مع عمرو الليثي

مؤتمر حاشد لـ"الجبهة الوطنية" بالمنيا لدعم مرشحي "القائمة الوطنية" في انتخابات النواب

الجبهة الوطنية يكلف الطويقي قائما بأعمال أمين الحزب بسوهاج

الأكثر قراءة

بحار من الثروة.. ومستنقعات من الفقر

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

تفاصيل ضبط المتهم في فيديو قطع اليد بالدقهلية، النيابة تبدأ التحقيق مع الجاني وجراحة عاجلة للضحية

الذهب يرتفع بنسبة 1.30% عالميا والأونصة تسجل 3985.03 دولار

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

أسعار البيض اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، مخيريق اليهودي "استشهد في أُحُد وأثنى عليه الرسول"

صفة آخر الزمان تظهر حاليًا، وعلي جمعة يكشف سر انتشار الفساد في الأرض

تفسير حلم الربح في المنام وعلاقته بالفوز بمبلغ مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية