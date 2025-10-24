الجبهة الوطنية يكلف الطويقي قائما بأعمال أمين الحزب بسوهاج

أصدر السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، بعد العرض على الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، قرارا بتكليف النائب جابر الطويقي، عضو مجلس النواب الحالي وأمين تنظيم الحزب بسوهاج، قائما بأعمال أمين المحافظة، مع منحه الاختصاصات في تسيير أعمال الأمانة، والاعتماد على العناصر المخلصة والفعالة، وعقد اجتماعات تنظيمية مع التشكيلات المختلفة، وإدارة الحملة الانتخابية لمرشحي الحزب بمحافظة سوهاج.

يذكر أن النائب جابر الطويقي اعتذر عن الترشح في الانتخابات الحالية رغم اختيار الحزب له بدائرة دار السلام، وفضل التفرغ للعمل الحزبي والتنظيمي، معللا ذلك بتقديم مصالح الحزب على أي اعتبارات شخصية.

استقالة أمين حزب الجبهة بمحافظة سوهاج

يأتى ذلك بعدما تقدم اللواء صلاح شوقى أبو عقيل أمين حزب الجبهة بمحافظة سوهاج بالاستقالة من الحزب، اعتراضا على قوائم المرشحين إلى الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية بالقاهرة.

ترشيحات الحزب في مجلس النواب

وبدوره أكد الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية أن ترشيحات الحزب في مجلس النواب سواء القائمة أو على المقاعد الفردية اتسمت بالتنوع والقدرة على التفاعل مع الشارع، والكفاءة والشعبية، وأن المشكلة الكبرى التي واجهت الحزب خلال عملية الاختيار تمثلت في زيادة عدد القيادات عن المقاعد المخصصة للحزب في القائمة، أو حتى تلك المقاعد الفردية التي قرر الحزب خوض الانتخابات عليها في تجربته الانتخابية الأولى بمجلس النواب.

وشدد الجزار خلال اجتماعه مع بعض قيادات الحزب على أن الجبهة الوطنية له نظرة مختلفة للأداء في مجلس النواب، حيث يعتبر أن كل قيادات الحزب نوابا، ومشاركين في صياغة التشريعات والرقابة من خلال اللجان المركزية ولجان وتشكيلات المحافظات، لأن الأداء النيابي سيعكس أفكار وتوجهات قيادات الحزب في كافة القضايا.. ونائب الحزب لن يعمل بمفرده بل سيعبر عن هذه التوجهات والأفكار لما يضمه الحزب من كفاءات كثيرة "في مطبخ" نوعي لكافة القضايا واللجان.

وأضاف رئيس حزب الجبهة الوطنية أن توجهات المؤسسين منذ البداية وخطابهم أعلن بوضوح فكرة المشاركة وعدم السعي للأغلبية في الانتخابات الحالية، موضحا أن هناك جهد كبير ومتراكم يتطلب بذله من أعضاء وقيادات الحزب لخوض الانتخابات بعدد أكبر من المرشحين وهو ما قد يتحقق الانتخابات المقبلة.

