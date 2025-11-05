حفيدة زكي رستم وحفيدة شكوكو يكشفان لأول مرة مفاجآت قوية مع عمرو الليثي

18 حجم الخط

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في برنامجه واحد من الناس، على قناة الحياة، كلًا من؛ حفيدة الفنان زكي رستم وحفيدة الفنان محمود شكوكو وابنة الفنان سيد زيان، وذلك في حلقة خاصة تذاع يوم الإثنين المقبل 10 نوفمبر.

وتتحدث الضيفتان خلال الحلقة عن علاقتهما بهؤلاء النجوم الذين ما زالوا يعيشون في الذاكرة والوجدان بأعمالهم الفنية الجميلة، كما يتطرق الحوار إلى أغرب عاداتهم وأبرز هواياتهم وأهم صفاتهم بعيدًا عن الفن، وكذلك أصعب المواقف التي مروا بها والأسرار التي لا يعرفها أحد عنهم.

ويستعرض عمرو الليثي، خلال الحلقة بعض مقتنيات هؤلاء النجوم ومنها العصا الشهيرة لزكي رستم وقبعة سيد زيان وغيرها من المقتنيات.

تصريحات عمرو الليثي



وفي وقت سابقـ ووجّه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رسالة مؤثرة لجمهور برنامجه أبواب الخير، تناول فيها أهمية شكر النعمة، والرضا، وعدم الاستغراق في الشكوى، مؤكدًا أن الكثير من تفاصيل حياتنا اليومية التي نعتبرها روتينية، هي في الحقيقة حلم يتمناه آخرون.

وقال الليثي في بداية حديثه: ربنا يرزقك ويعطيك صحة وأسرة وعافية، وييجي حد يسألك: عامل إيه؟ تقول له: عادي.. مفيش جديد.. روتين وحياة مملة، حضرتك مش عارف إن روتينك ده فيه ناس بتحلم بس بنصه.

واستشهد بقول الله تعالى: “وقليلٌ من عبادي الشكور”، مؤكدًا أن الشكر الحقيقي يظهر في الرضا عن تفاصيل الحياة وعدم التركيز على ما ينقصنا فقط.

