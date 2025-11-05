تجهيز 190 لجنة لإجراء انتخابات النواب في أسوان (صور)

18 حجم الخط

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاح سير العملية الإنتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقى باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة بين الجميع.

ويأتى ذلك من أجل تهيئة الأجواء أمام الناخبين لأداء حقهم الدستورى فى إنتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إنطلاقها يومى 10 و11 نوفمبر الجاري.

أضاف أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر حيث يقتصر دور الأجهزة التنفيذية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الإنتخابية والدعم اللوجستى فقط .

وفى هذا الإطار كلف محافظ أسوان بقيام اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ بالمرور على مقار اللجان الإنتخابية التى يصل عددها إلى 190 لجنة بمختلف المراكز والمدن للتأكد من تجهيز المقار الإنتخابية من الناحية الفنية واللوجستية، ورفع مستوى النظافة العامة، وأماكن إنتظار مناسبة خاصة لذوى الاحتياجات، مع التأكيد على توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية لأقرب موقع من اللجان الإنتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها، إلى جانب تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفورى فى حال حدوث أى طارئ.

ووجه مسئولى المحليات بالمرور الميدانى بشكل دورى على مقار اللجان والإستراحات لتحقيق الجاهزية بمختلف المرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام الأخرى، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للمشاركة فى هذا العرس الإنتخابى وممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة لإختبار من يمثلهم ويلبى مطالبهم وإحتياجاتهم بالشكل المطلوب.

