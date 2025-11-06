تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس تيمون الرسول

18 حجم الخط

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس تيمون الرسول أحد السبعين واحد الشمامسة السبعة.

قصة القديس تيمون الرسول

استشهد القديس تيمون الرسول ، وهو أحد السبعين رسولًا الذين انتخبهم الرب وميزهم. كان لهذا القديس من المواهب القدرة على شفاء المرضى إخراج الشياطين. قد لازم الرب حتى صعوده إلى السماء، بعدها ثابر علي خدمة التلاميذ، إلى إن حلت عليهم جميعا نعمة الروح القدس.

انتخبه التلاميذ من بين السبعة الشمامسة الذين أقاموهم لخدمة الموائد، قد شهد عنهم الكتاب "انهم كانوا ممتلئين نعمة حكمة".

بعد إن أقام في خدمة الشمامسة مدة وضعوا عليه اليد أسقفا علي مدينة بسري الغربية من أعمال البلقاء، فبشر فيها بالمسيح، وعمد كثيرين من اليونانيين اليهود. فقبض عليه الوالي عذبه بعذابات كثيرة، أخيرًا أحرقه بالنار، فنال إكليل الشهادة.

