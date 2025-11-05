الكهرباء توقع عقود إنشاء محطة طاقة شمسية ومنظومة تخزين طاقة بنظام البطاريات

18 حجم الخط

شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بإستخدام الخلايا الشمسية قدرة 20 ميجاوات ومحطة متصلة لتخزين الطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات سعة 30 ميجاوات ساعة، بالاضافة إلى مركز معلومات وتدريب صديق للبيئة لتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركة يورتك اليابانية وشركتى سولار انستولار وريدكون المصريتين.

يأتي ذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج العمل لتعظم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة والاعتماد عليها والحد من الانبعاثات الكربونية وفى ضوء الشراكة والتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "JICA".

تعظم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة

وقع الاتفاقية المهندس ايهاب اسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس أوسامو ساكا جامىى، ممثلا عن التحالف، وبحضور السفير فوميو ايواى سفير اليابان لدى مصر، وإيبيساوا يو رئيس مكتب الجايكا بالقاهرة والوفد المرافق.

وتتضمن الاتفاقية الخطوات التنفيذية والجداول الزمنية لتنفيذ المشروع فى نطاق مدينة الغردقة، وذلك لإنتاج 48 ألف ميجاوات سنويًا منها 36 ألف ميجاوات من المحطة الشمسية و12 ألف ميجاوات من محطة تخزين الطاقة، وتبلغ كمية الوفر في انبعاثات ثانى أكسيد الكربون 26400 طن.

وتشمل الاتفاقية الإجراءات الخاصة بإنشاء مركز للمعلومات ملحق بالمحطة يكون صديق للبيئة Zero Energy Building ويعتمد بشكل أساسي على الطاقة المتجددة ويعمل على تحسين كفاءة الطاقة، والذى سيتم تجهيزه بجميع الإمكانات والمعدات والأجهزة الحديثة وقاعات للاجتماعات لتعزيز استخدام الطاقات المتجددة إلى جانب تفعيل دوره كمركز تدريبي عالمي للعاملين في هذا المجال من القطاعين العام والخاص.



تعزيز ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون

وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل مع الشركاء الدوليين على تعزيز ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى خطة العمل لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وما قامت به الدولة من إجراءات لتهيئة البيئة الاستثمارية لدعم القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة التى تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 و65% عام 2040، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري بما يساعد فى الحفاظ على البيئة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى.

وأشاد وزير الكهرباء بالشراكة والتعاون مع"الجايكا، موضحا الإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات الجارى تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة.

