الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
عصام كامل

حوادث

إصابة 6 أشخاص إثر إنقلاب ميكروباص أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى

إنقلاب ميكروباص
إنقلاب ميكروباص

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق الإسماعيلية الصحراوى

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الإسماعيلية الصحراوى،  بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إنقلاب سيارة أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى طريق الاسماعيلية الصحراوي إنقلاب سيارة أعلى طريق الإسماعيلية حادث طريق الاسماعيلية الاسماعيلية الصحراوي طريق الاسماعيلية

الجريدة الرسمية