سياسة

البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من مدينة الأمل

البابا تواضروس
البابا تواضروس
يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارجرجس في مدينة الأمل.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني، عدد من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

في الذكرى الـ13.. رحلة البابا تواضروس من الترشح للقرعة الهيكلية

 

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بالذكرى الـ13 لظهور القرعة الهيكلية التي أجريت في الرابع من نوفمبر من عام 2012 بالكاتدرائية المرقسية الكبري في الأنبا رويس بالعباسية، وعلى أساسها تم اختيار قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريركًا للكرازة المرقسية في الثامن عشر من نوفمبر عام 2012.

 

وأقيمت القرعة الهيكلية التي على أساسها يتم اختيار الأب البطريرك  بين 3 من أصحاب أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت بين 5 من المرشحين، فحصل كل من "الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والقمص رافائيل أفا مينا، والأنبا تواضروس أسقف عام البحيرة" على أعلى الأصوات؛ لتقام بينهم قرعة هيكلية أشرف عليها وأدارها نيافة الراحل الأنبا باخوميوس، وقائم مقام البابا؛ عقب نياحة مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117 من باباوات الكرسي المرقسي.

 

وقبل صلاة القداس الإلهي قام نيافة الأنبا باخوميوس بوضع الأسماء الثلاثة داخل إناء شفاف بعد أن قام بعرض كل اسم بشكل علني أمام جموع الحاضرين وبعدها قام بإغلاقه بإحكام ووضع عليه الشمع الأحمر وختم عليه بختمه الخاص وختم البابا شنوده الثالث للتبرك به.

 

طفل القرعة الهيكلية

وعقب الصلاة، تم اختيار طفل يدعى "بيشوي" وبعد أن تم عصب عينه قام ليختار ورقة، وبعدها قام "القائم مقام البابا" عقب القداس، بفك الأختام عن الإناء الموجود فيه أسماء المرشحين الثلاثة، ومد الطفل يده؛ ليقع الاختيار على الأنبا تواضروس، ليكون البطريرك الـ118 من باباوات الكرسي السكندري.

