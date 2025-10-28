جولة تفقدية لوكيل وزارة التموين بالاسكندرية فى سوق اليوم الواحد بحى المنتزه أول

قام اليوم المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، وفريد شوقى مدير إدارة تموين المنتزه، بجولة تفقدية لفعاليات سوق اليوم الواحد بميدان الفسحة بسيدى بشر بحى المنتزه أول.

حيث يقام السوق بالتعاون مع حى منتزه أول برئاسة المهندسة سحر شعبان.. وتتوافر بالسوق السلع الغذائية من اللحوم البلدية ومصنعات اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والأرز والسكر والمكرونات والزيوت والخضروات والفاكهة الطازجة والمخبوزات والمشغولات اليدوية.

وتتراوح التخفيضات بين ٢٠ إلى ٣٠ % عن مثيلتها بالأسواق.

كما تم اليوم إضافة سيارة لبيع البيض الطازج بتخفيضات تنافسية ليصل سعر طبق البيض إلى ١٤٠ جنيها.

وشهد اليوم إحدى المبادرات لطرح سلع غذائية أساسية بتخفيضات كبيرة، حيث تم عرض السكر بسعر ٢٤ جنيها للكجم والمكرونة ٧.٥ للكجم والأرز ٢٢.٥ جنيه للكجم وعبوة الزيت ٧٠٠ ملل بسعر ٤٠ جنيها للزجاجة والشاى بسعر ٤.٥ للباكو.

و قد لاقت هذه العروض والتخفيضات رواجا وإقبالا كبيرا، ليستفيد المواطن والتجار من هذا المهرجان الاقتصادى الكبير.

يذكر أن محافظة الإسكندرية يقام بها فعاليات ٢١ سوق يوم واحد على مدار الأسبوع، فى نطاق أحياء المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.