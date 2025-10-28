الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
جولة تفقدية لوكيل وزارة التموين بالاسكندرية فى سوق اليوم الواحد بحى المنتزه أول

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالإسكندرية في سوق اليوم الواحد، فيتو

قام اليوم المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، وفريد شوقى مدير إدارة تموين المنتزه، بجولة تفقدية لفعاليات سوق اليوم الواحد بميدان الفسحة بسيدى بشر بحى المنتزه أول.

التعليم الفلسطينية: استشهاد 20 ألف طالب و1037 معلما بغزة والضفة منذ 2023

البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

حيث يقام السوق بالتعاون مع حى منتزه أول برئاسة المهندسة سحر شعبان.. وتتوافر بالسوق السلع الغذائية من اللحوم البلدية ومصنعات اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والأرز والسكر والمكرونات والزيوت والخضروات والفاكهة الطازجة والمخبوزات والمشغولات اليدوية.

وتتراوح التخفيضات بين ٢٠ إلى ٣٠ % عن مثيلتها بالأسواق.

كما تم اليوم إضافة سيارة لبيع البيض الطازج بتخفيضات تنافسية ليصل سعر طبق البيض إلى ١٤٠ جنيها.

وشهد اليوم إحدى المبادرات لطرح سلع غذائية أساسية بتخفيضات كبيرة، حيث تم عرض السكر بسعر ٢٤ جنيها للكجم والمكرونة ٧.٥ للكجم والأرز ٢٢.٥ جنيه للكجم وعبوة الزيت ٧٠٠ ملل بسعر ٤٠ جنيها للزجاجة والشاى بسعر ٤.٥ للباكو.

و قد لاقت هذه العروض والتخفيضات رواجا وإقبالا كبيرا، ليستفيد المواطن والتجار من هذا المهرجان الاقتصادى الكبير.

يذكر أن محافظة الإسكندرية يقام بها فعاليات ٢١ سوق يوم واحد على مدار الأسبوع، فى نطاق أحياء المحافظة.

سوق اليوم الواحد جمال عمار وكيل وزارة التموين بالإسكندرية فريد شوقى مدير إدارة تموين المنتزه ميدان الفسحة بسيدى بشر بحى المنتزه أول

