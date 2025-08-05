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خارج الحدود

رئيسة المكسيك: رفضنا طلب ترامب نشر قوات أمريكية على أراضينا

رئيسة المكسيك، فيتو
رئيسة المكسيك، فيتو

قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، اليوم الثلاثاء: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح نشر قوات أمريكية على الأراضي المكسيكية، إلا أن هذه المبادرة قوبلت بالرفض القاطع.

رئيسة المكسيك: رفضنا طلب ترامب نشر قوات أمريكية على أراضينا

 

وأضافت شينباوم خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، في القصر الرئاسي: "لقد اقترح الرئيس ترامب بالفعل دخول الجيش الأمريكي إلى المكسيك وقلتُ له لا، هذا الأمر غير مطروح للنقاش وليس على جدول الأعمال، وقد تفهم ذلك".

وأدلت شينباوم بهذه التصريحات تعليقا على التأثير المحتمل للحوادث الأمنية الداخلية على العلاقات مع الولايات المتحدة والمفاوضات بشأن الاتفاقيات الأمنية.

واختتمت شينباوم قائلة: "هذه المسألة ليست على جدول الأعمال، ولكن هناك أشكال أخرى من التعاون والتنسيق دون تبعية ومع احترام سيادتنا".

وكان البرلمان المكسيكي، قد أقر في مارس الماضي، تعديلا دستوريا لتعزيز سيادة البلاد ومعاقبة التدخلات الأجنبية، وذلك ردا على قرار ترامب إدراج ستة كارتلات مكسيكية على قائمة المنظمات "الإرهابية".

 

هذا وزاد الوجود العسكري الأمريكي بشكل مطرد على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك في الأشهر الأخيرة، بعد أمر ترامب في يناير الذي قضى بتعزيز دور الجيش في وقف تدفق المهاجرين.

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المكسيك ترامب الجيش الأمريكي

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