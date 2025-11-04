الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بسبب رئيسة الوزراء السابقة، بيرو تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك

رئيسة وزراء بيرو
رئيسة وزراء بيرو السابقة بيتسي تشافيز، فيتو

أعلنت بيرو قطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك على خلفية منح السلطات المكسيكية اللجوء لرئيسة الوزراء البيروفية السابقة بيتسي تشافيز التي تواجه تهم "التآمر ضد الدولة" في وطنها.


وقال وزير الخارجية البيروفي، يوم الإثنين، إن المكسيك قامت "بعمل غير ودي" تجاه بيرو من خلال منح اللجوء للمسؤولة البيروفية السابقة.

يذكر أن بيتسي تشافيز (36 عامًا) عينت رئيسة للوزراء في بيرو في نوفمبر 2022 خلال فترة رئاسة اليساري بيدرو كاستيليو وقدمت استقالتها بعد أيام من تعيينها في ديسمبر من العام ذاته على خلفية أزمة سياسية حادة في البلاد.

ووجهت السلطات القضائية تهمة "التآمر ضد الدولة" إلى الرئيس السابق بيدرو كاستيليو بسبب محاولته حل الكونجرس في ديسمبر 2022، والتي اعتبرها القضاء غير دستورية.

وتواجه بيتسي تشافيز تهما جنائية في القضية ذاتها لدورها المفترض في محاولة حل الكونجرس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيرو العلاقات الدبلوماسية المكسيك السلطات المكسيكية رئيسة الوزراء البيروفية السابقة بيتسي تشافيز وزير الخارجية البيروفي بيتسي تشافيز التآمر ضد الدولة

الأكثر قراءة

بعد تقلبات أمس، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد يضرب جميع الأنواع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

تبدأ الرابعة فجرا وتنتهي في التاسعة صباحا، تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا

منتخب مصر يواجه هايتي اليوم في بداية مشواره بكأس العالم للناشئين

طن الصويا يرتفع 400 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

باستثناء السلفات، ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

اليوم، وزارة السياحة والآثار تعلن نتيجة قرعة الحج السياحي 2026

عملوا عليها حفلة، سيدة تحرر محضرا ضد مدرسة شهيرة بالتجمع بعد تعدي الطلبة على ابنتها المريضة

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads