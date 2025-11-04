بسبب رئيسة الوزراء السابقة، بيرو تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك

أعلنت بيرو قطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك على خلفية منح السلطات المكسيكية اللجوء لرئيسة الوزراء البيروفية السابقة بيتسي تشافيز التي تواجه تهم "التآمر ضد الدولة" في وطنها.



وقال وزير الخارجية البيروفي، يوم الإثنين، إن المكسيك قامت "بعمل غير ودي" تجاه بيرو من خلال منح اللجوء للمسؤولة البيروفية السابقة.

يذكر أن بيتسي تشافيز (36 عامًا) عينت رئيسة للوزراء في بيرو في نوفمبر 2022 خلال فترة رئاسة اليساري بيدرو كاستيليو وقدمت استقالتها بعد أيام من تعيينها في ديسمبر من العام ذاته على خلفية أزمة سياسية حادة في البلاد.

ووجهت السلطات القضائية تهمة "التآمر ضد الدولة" إلى الرئيس السابق بيدرو كاستيليو بسبب محاولته حل الكونجرس في ديسمبر 2022، والتي اعتبرها القضاء غير دستورية.

وتواجه بيتسي تشافيز تهما جنائية في القضية ذاتها لدورها المفترض في محاولة حل الكونجرس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.