محكمة قنا تقضي بإعدام متهمين بقتل عامل والشروع في قتل آخر

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود، وهشام يحيى وسكرتارية، أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، بإعدام المتهمين شنقًا، بتهمة قتل عامل والشروع في قتل آخر بطلقات نارية بسبب خلافات ثأرية في نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

ترجع أحداث القضية إلى شهر يوليو من 2021، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا بالعثور على جثة ممدوح رشدي حسين، عامل، مقيم بقرية النجاحية بها طلقات نارية، بالقرب من قرية نجع قابول بنجع حمادي، وأن دوافع الجريمة خلافات ثأرية بين عائلة المجني عليه وعائلة المتهمين.

وكشفت التحريات أن المتهمين في الواقعة: محمد ك.ع. علاء.ح.ع قتلا المجني بوابل من الأعيرة النارية داخل المقابر بسبب خصومة ثأرية.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 23344 لعام 2021 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 3680 لعام 2021 كلي قنا، إلى محكمة جنايات نجع حمادي والتي عاقبت المتهمين بالإعدام شنقًا بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي.

