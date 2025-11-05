الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسبورتنج في نصف نهائي كأس السوبر لكرة اليد

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، بقيادة ديفيد ديفيز المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الأربعاء أمام سبورتنج، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2025/2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسبورتنج في الـ6:30 مساء، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنقل مباراة الأهلي وسبورتنج مباشرة على شاشة قناة أون سبورت 1.

صفقة انتقال حسن وليد قداح

من جانب آخر، كان الزمالك توصل لاتفاق مع اللاعب حسن وليد قداح المحترف ضمن صفوف كيلسي البولندي من أجل الانضمام إلى صفوف فريق كرة اليد بعقد يمتد لمدة موسمين.

وعلمت “فيتو” أن عقد حسن وليد قداح صاحب الـ25 عاما مع فريقه البولندي يستمر حتى انتهاء موسم 2027، وأن النادي يرغب في بيعه، وأن الاحتمال الأقرب هو عودة اللاعب للدوري المصري من جديد.

كرة اليد الأهلي ديفيد ديفيز سبورتنج كأس السوبر المصري

الجريدة الرسمية