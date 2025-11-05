الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مؤتمر جماهيري حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في كفر الشيخ غدا

مرشحي القائمة الوطنية
مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بكفرالشيخ

تستعد محافظة كفر الشيخ، غدا الخميس الموافق 6 نوفمبر، لاستقبال مؤتمر جماهيري حاشد ينظمه حزب حماة الوطن على أرض مهبط الطائرات بجامعة كفر الشيخ، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك في إطار فعاليات دعم مرشحي الحزب ضمن القائمة الوطنية عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

ويُقام المؤتمر بحضور الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والمستشار محمد الأجرود، أمين الشؤون القانونية المركزية بالحزب، إلى جانب لفيف من القيادات الحزبية والشعبية والتنفيذية والشبابية داخل المحافظة.

ويشارك في المؤتمر كل من: الدكتور أسامة أبو العز الإتربي، مساعد الامين العام لحزب حماة الوطن امانة القاهرة مرشح الحزب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بالقائمة الوطنية، والمهندس عاطف بكر عجلان، المرشح عن نفس القطاع، ويستعرضان خلال المؤتمر برنامجهما الانتخابي ورؤية الحزب لدعم التنمية المستدامة وتمكين الشباب وتوسيع المشاركة السياسية في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها حزب حماة الوطن بمختلف المحافظات، تأكيدًا على دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها، وحرصه على ترسيخ قيم الانتماء والمشاركة الوطنية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستحقاقات الانتخابية الامن القومي بمجلس النواب رئيس لجنة الدفاع والامن القومي رئيس حزب حماة الوطن مرشحي القائمة الوطنية

مواد متعلقة

تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونها الثالث لمناقشة برامج مرشحيها في انتخابات النواب

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

رعدية في بعض المناطق، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الكانتلوب والبرتقال وارتفاع التين مجددا

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

3 ملفات حاسمة تتصدر أول قمة مصرية قيرغيزية بالقاهرة

خدمات

المزيد

بعد التراجعات الكبيرة، أخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025 ببداية التعاملات

استقرار سعر الريال القطري في البنوك المصرية ببداية تعاملات الأربعاء

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-11-2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

أبرزها صحبة السوء، الأوقاف تحذر طلاب جامعة القاهرة من أسباب الإدمان

دعاء اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية