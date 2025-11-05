مؤتمر جماهيري حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في كفر الشيخ غدا

تستعد محافظة كفر الشيخ، غدا الخميس الموافق 6 نوفمبر، لاستقبال مؤتمر جماهيري حاشد ينظمه حزب حماة الوطن على أرض مهبط الطائرات بجامعة كفر الشيخ، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك في إطار فعاليات دعم مرشحي الحزب ضمن القائمة الوطنية عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

ويُقام المؤتمر بحضور الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والمستشار محمد الأجرود، أمين الشؤون القانونية المركزية بالحزب، إلى جانب لفيف من القيادات الحزبية والشعبية والتنفيذية والشبابية داخل المحافظة.

ويشارك في المؤتمر كل من: الدكتور أسامة أبو العز الإتربي، مساعد الامين العام لحزب حماة الوطن امانة القاهرة مرشح الحزب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بالقائمة الوطنية، والمهندس عاطف بكر عجلان، المرشح عن نفس القطاع، ويستعرضان خلال المؤتمر برنامجهما الانتخابي ورؤية الحزب لدعم التنمية المستدامة وتمكين الشباب وتوسيع المشاركة السياسية في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها حزب حماة الوطن بمختلف المحافظات، تأكيدًا على دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها، وحرصه على ترسيخ قيم الانتماء والمشاركة الوطنية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.