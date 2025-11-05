الأربعاء 05 نوفمبر 2025
حوادث

التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق مخزن تكييفات في التجمع

حريق، فيتو
حريق، فيتو

كشفت تحقيقات  نيابة القاهرة الجديدة حول حريق نشب داخل مخزن تكييفات بمنطقة التجمع، دون وقوع أى إصابات، أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.

 وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

حريق  مخزن تكييفات بالتجمع

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق  داخل مخزن تكييفات بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات
وأجرى رجال الإطفاء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

نيابة القاهرة الجديدة حريق مخزن تكييفات بالتجمع غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة التجمع الخامس الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة

