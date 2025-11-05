مصرع 8 أشخاص جراء حريق في دار مسنين شرق البوسنة والهرسك

أفادت تقارير إعلامية في البوسنة والهرسك اليوم الأربعاء، بمصرع عدد من الأشخاص جراء اندلاع حريق ضخم في دار للمسنين بمدينة "توزلا" الواقعة شمال شرق البلاد.

عدد الضحايا في حريق دار المسنين بتوزلا

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن هذه التقارير قولها: إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم عندما اندلع الحريق في أحد الطوابق العليا من المبنى.

رجال الإطفاء يعملون على إخلاء المبنى

وأظهرت بعض الصور المتداولة لـ حريق دار مسنين فى البوسنة والهرسك على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي النيران المتصاعدة من المبنى ورجال الإطفاء وهم يعملون على إخلائه.

