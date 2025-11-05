الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصرع 8 أشخاص جراء حريق في دار مسنين شرق البوسنة والهرسك

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أفادت تقارير إعلامية في البوسنة والهرسك اليوم الأربعاء، بمصرع عدد من الأشخاص جراء اندلاع حريق ضخم في دار للمسنين بمدينة "توزلا" الواقعة شمال شرق البلاد.

عدد الضحايا في حريق دار المسنين بتوزلا

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن هذه التقارير قولها: إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم عندما اندلع الحريق في أحد الطوابق العليا من المبنى.

رجال الإطفاء يعملون على إخلاء المبنى

وأظهرت بعض الصور المتداولة لـ حريق دار مسنين فى البوسنة والهرسك على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي النيران المتصاعدة من المبنى ورجال الإطفاء وهم يعملون على إخلائه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البوسنة والهرسك حريق ضخم في دار للمسنين مدينة توزلا حريق دار المسنين بتوزلا

مواد متعلقة

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى نظيره من دولة البوسنة والهرسك

تصفيات كأس العالم، سر ظهور مدرب النمسا بالدراجة خلال مباراة فريقه أمام البوسنة والهرسك

وزير العمل يسلم 93 عقدا لعمالة مصرية للعمل في البوسنة والإمارات والأردن

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

رعدية في بعض المناطق، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الكانتلوب والبرتقال وارتفاع التين مجددا

شبورة كثيفة حجبت الرؤية، غلق الطريق الصحراوي من البوابات في الإسكندرية

انخفاض مفاجئ في عباد الشمس والذرة، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أخبار مصر: وزير الخارجية يوجه إنذارا أخيرا لـ إثيوبيا والدعم السريع، اعتزال رونالدو، ترامب يفقد السيطرة على 3 ولايات كبرى

ألاعيب الخريف تحير المصريين، ارتفاع درجات الحرارة، عودة الأمطار الرعدية، غبار يعكر صفو الوجه البحري، والأرصاد تكشف ما يحدث

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads