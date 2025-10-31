الجمعة 31 أكتوبر 2025
عون: سعينا لاستعادة حقوقنا عبر التفاوض ورد الطرف الآخر كان مزيدا من الاعتداءات

الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني،فيتو

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، على خيار التفاوض لاسترجاع حقوق لبنان لكن الطرف الآخر قابل ذلك بمزيد من الاعتداءات.

وتابع  الرئيس اللبناني: “مستعدون للتفاوض من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكن المفاوضات لا تكون من جهة واحدة”.

وقال عون: المفاوضات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي تحتاج إلى إرادة متبادلة وهذا غير متوفر بعد.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، قبل وقت سابق عن سقوط 3 مصابين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على بلدة شبعا الجنوبية.

احتمال الحرب الإسرائيلية على ‎لبنان موجود

من جانبه، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأحد الماضي: إن احتمال الحرب الإسرائيلية على ‎لبنان موجود لكنه ليس مؤكدا.

وأضاف الأمين العام لحزب الله: “ليس لدينا قرار بأن نشن معركة لكن إذا فرضت علينا المعركة فسنقاتل”.

مقتل نحو 330 عنصرًا من حزب الله منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال قتل نحو 330 عنصرًا من حزب الله في الغارات منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان في نوفمبر 2024. وذلك علي حد قولهم.

