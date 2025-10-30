عون يوجه الجيش اللبناني بالتصدي لأي انتهاكات إسرائيلية

طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون، من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، التصدي لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعا عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين.

وخلال لقاء عقد في قصر بعبدا، أطلع العماد هيكل رئيس الجمهورية على تفاصيل التوغل الإسرائيلي الذي وقع في بلدة بليدا، والذي أسفر عن مقتل أحد العاملين في البلدية، إبراهيم سلامة، أثناء قيامه بواجبه المهني.

واعتبر عون أن هذا الاعتداء، الذي يندرج ضمن سلسلة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، جاء بعد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، مشددا على أن هذه اللجنة لا يجب أن تكتفي بتسجيل الوقائع فقط، بل يجب أن تعمل لوضع حد لهذه الانتهاكات من خلال الضغط على إسرائيل ودفعها للالتزام بما ورد في اتفاق تشرين الثاني الماضي ووقف تعدياتها على السيادة اللبنانية.

وإضافة إلى ذلك، اطّلع الرئيس عون من قائد الجيش على نتائج التحقيقات الجارية في مقتل الشاب إيليو أبو حنا برصاص مسلحين في مخيم شاتيلا، لا سيما بعد تسليم ستة من المتهمين بالمشاركة في إطلاق النار.

وشدد الرئيس على ضرورة الاستمرار في التحقيقات لكشف حقيقة ما حصل، مؤكدًا في الوقت نفسه تشدد القوى الأمنية في منع المظاهر المسلحة وملاحقة جميع المرتكبين والمتورطين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.