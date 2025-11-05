محافظ الإسكندرية: إجراء تعديلات مرورية بشارع خالد بن الوليد

أعلنت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، برئاسة الفريق أحمد خالد حسن، أنه تقرر اعتبارًا من صباح اليوم، إجراء تعديل في اتجاه حركة المرور بشارع خالد بن الوليد، وذلك في الجزء الممتد من شارع محمد نجيب حتى مسجد سيدي بشر، ياتى في إطار استكمال مشروع توسعة وتطوير طريق الكورنيش بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت المحافظة فى بيان لها، أن الاتجاه الجديد لحركة المرور من شارع مسجد سيدي بشر في اتجاه شارع محمد نجيب مرورًا أسفل كوبري عبد السلام المحجوب، وذلك بديلًا عن تقاطع إشارة مسجد سيدي بشر.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الحلول الجذرية التي تنفذها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على التكدسات في هذه المنطقة الحيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.