الأربعاء 05 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ الإسكندرية: إجراء تعديلات مرورية بشارع خالد بن الوليد

شارع خالد بن الوليد
شارع خالد بن الوليد

 أعلنت محافظة الإسكندرية، صباح  اليوم، برئاسة الفريق أحمد خالد حسن، أنه تقرر اعتبارًا من صباح اليوم، إجراء تعديل في اتجاه حركة المرور بشارع خالد بن الوليد، وذلك في الجزء الممتد من شارع محمد نجيب حتى مسجد سيدي بشر، ياتى في إطار استكمال مشروع توسعة وتطوير طريق الكورنيش بمحافظة الإسكندرية.

الجثث تفحمت، مصرع 34 شخصا في حادث مروع باليمن (فيديو)

اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على "مسن" السويس

وأكدت المحافظة فى بيان لها، أن الاتجاه الجديد لحركة المرور من شارع مسجد سيدي بشر في اتجاه شارع محمد نجيب مرورًا أسفل كوبري عبد السلام المحجوب، وذلك بديلًا عن تقاطع إشارة مسجد سيدي بشر. 

ويأتي هذا الإجراء ضمن الحلول الجذرية التي تنفذها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على التكدسات في هذه المنطقة الحيوية. 

