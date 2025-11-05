الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على "مسن" السويس

مسن السويس
مسن السويس

تنظر محكمة جنح السويس اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالاعتداء على مسن، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"مسن السويس".

 

محاكمة المتهمين بالتعدي على مسن السويس

وأحالت النيابة العامة في السويس المتهمين بالتعدي على غريب مبارك إلى محكمة الجنح، في القضية المعروفة إعلاميا باسم مسن السويس.


تجديد حبس المتهمين بصفع مسن السويس

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق بالسويس تجديد حبس المتهمين في واقعة صفع مسن بالسويس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

تفاصيل واقعة التعدي على مسن السويس

بدأت الواقعة بتداول مقطعي فيديو عبر مواقع التواصل، تضمنا تضرر سيدة من قيام شخصين بالتعدي على والدها المسن بالضـرب ومنعهما من دخول العقار محل سكنهما في مدينة السويس.


وبفحص الفيديو أمنيًا، تبيّن عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر في المقطع المتداول واتضح أن عمره 64 عامًا ومقيم بدائرة قسم شرطة الجناين.

وبسؤاله، أوضح أن تاجر ملابس وشقيقه تعديا عليه بالضرب ومنعاه من دخول العقار الذي يسكن فيه لرغبتهما في طرده وأسرته من الشقة التي يؤجرها والدهما للمسن، وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسن السويس التعدى على مسن السويس صفع مسن السويس بصفع مسن السويس محاكمة المتهمين بالتعدى على مسن السويس

مواد متعلقة

خبير يكشف عن ظاهرة خطيرة بعد واقعة الاعتداء على مسن السويس

بعد واقعة مسن السويس، الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبار السن جريمة دينية وأخلاقية

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

رعدية في بعض المناطق، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

أخبار مصر: وزير الخارجية يوجه إنذارا أخيرا لـ إثيوبيا والدعم السريع، اعتزال رونالدو، ترامب يفقد السيطرة على 3 ولايات كبرى

شبورة كثيفة حجبت الرؤية، غلق الطريق الصحراوي من البوابات في الإسكندرية

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الكانتلوب والبرتقال وارتفاع التين مجددا

انخفاض مفاجئ في عباد الشمس والذرة، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ألاعيب الخريف تحير المصريين، ارتفاع درجات الحرارة، عودة الأمطار الرعدية، غبار يعكر صفو الوجه البحري، والأرصاد تكشف ما يحدث

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية