موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يستضيف ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، مساء اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، مرحلة الدوري لموسم 2025/26.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم للحصول على دفعة قوية قبل مباراته النارية المرتقبة ضد ليفربول، يوم الأحد المقبل، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند



تنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند



تُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 3.

ويمتلك نادي مانشستر سيتي 7 نقاط، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في واحدة، مثلما هو الحال مع بوروسيا دورتموند.

