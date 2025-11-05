الأربعاء 05 نوفمبر 2025
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

برشلونة
برشلونة

يحل برشلونة ضيفًا اليوم الأربعاء على كلوب بروج، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

 

موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج 


تنطلق مباراة برشلونة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا  في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد كلوب بروج


تذاع مباراة برشلونة ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sports 1.


وخاض برشلونة ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، وحقق الفوز في مواجهتين وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة، ويملك ست نقاط.

 

كما خاض كلوب بروج ثلاث مباريات بالبطولة الأوروبية، وحقق الفوز في مباراة واحدة وتعرض للهزيمة في مواجهتين، ويملك ثلاث نقاط.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، متأخرًا بفارق 5 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، ويدخل لقاء اليوم بعد فوزه أمام إلتشي بثلاثية لهدف في الجولة الحادية عشر لليجا.

