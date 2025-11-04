وزير الخارجية يؤكد ارتباط أمن مصر القومي بأمن البحر الأحمر وحوض النيل

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ترتكز على ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع دول وشعوب القرن الإفريقي؛ بما يعزز الأمن والتنمية والاستقرار الإقليمي.

تأكيد الدور الاستراتيجي لمصر في منطقة القرن الإفريقي

جاء ذلك فى مقال رأي للدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعنوان "إعادة تأكيد الدور الاستراتيجي لمصر في منطقة القرن الإفريقي وسط الاضطرابات" نشره موقع News24 الجنوب إفريقي، أحد أكثر المواقع الإخبارية انتشارا في القارة الإفريقية، في إطار الجهود المبذولة لإبراز الدور المصري في منطقة القرن الإفريقي.

الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن الإفريقي

وتناول وزير الخارجية، في مقاله، الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن الإفريقي التي تعد امتدادا طبيعيا وعمقا استراتيجيا للأمن القومي المصري، بحكم ارتباطه بمحوري البحر الأحمر وحوض النيل، والتحركات المصرية النشطة في منطقة القرن الإفريقي خلال العامين الماضيين، مبرزا ارتباط أمن مصر القومي بأمن البحر الأحمر وحوض النيل، ومحذرا من محاولات بعض الأطراف الإقليمية تصدير أزماتها الداخلية وتهديد استقرار المنطقة.

مقاربة شاملة لإعادة التوازن الاستراتيجي في القرن الإفريقي

وأوضح وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر تنتهج مقاربة شاملة لإعادة التوازن الاستراتيجي في القرن الإفريقي عبر تفعيل أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن القاهرة استجابت لطلب الصومال بالمشاركة بقوات عسكرية وشرطية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة للدعم والاستقرار (AUSSOM)، إلى جانب تعزيز التعاون مع جيبوتي وإريتريا وكينيا والصومال، في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم.



