استطلاع لـ CNBC: أسعار المحروقات ترفع التضخم في مصر خلال أكتوبر

كشف استطلاع خاص أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، أن رفع أسعار الوقود سيتسبب في تسارع وتيرة التضخم في مصر خلال أكتوبر.

توقعات معدلات التضخم في مصر

وأجمع المشاركون على أن معدلات التضخم ستعاود الصعود بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 2% على أساس سنوي.

رفع أسعار المنتجات البترولية

رفعت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي أسعار المنتجات البترولية بنسب تراوحت بين 10.5% إلى 12.9%، وقررت تثبيت الأسعار لمدة لا تقل عن عام.

انخفضت معدلات التضخم في مصر لأربعة أشهر متتالية مسجلة 11.7% في سبتمبر الماضي، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعن معدلات التضخم المتوقعة بنهاية 2025 يرجح 50% ممن شملهم الاستطلاع أن يتراوح التضخم بين 11% إلى 13% على أساس سنوي لاسيما مع استقرار العملة وتأثير سنة الأساس، بينما يتوقع الباقون أن تصل مستويات التضخم إلى ما بين 13% و15% مع استمرار تداعيات رفع أسعار المحروقات.

يتوقع البنك المركزي المصري أن يبلغ متوسط المعدل السنوي للتضخم العام 14.5% خلال العام الجاري، قبل أن يسجل 11% في عام 2026، ويؤكد أن مسار التضخم المتوقع سيظل عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية ومن بينها مخاطر احتمال انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة إلى الأسعار بمقدار أعلى من التوقعات.

