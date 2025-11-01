السبت 01 نوفمبر 2025
ارتفاع التضخم في إسطنبول إلى 40.84% خلال أكتوبر

سجل التضخم في أسعار التجزئة في إسطنبول ارتفاعا جديدا خلال أكتوبر، في مؤشر على استمرار الضغوط السعرية في تركيا قبل الإعلان عن بيانات التضخم الوطنية مطلع الأسبوع المقبل.

ارتفاع التضخم في اسطنبول 

وارتفع المؤشر الشهري في العاصمة الاقتصادية للبلاد بنسبة 3.31%، متجاوزًا معدل سبتمبر البالغ 3.19%.

 كما صعد التضخم على أساس سنوي إلى 40.84%، مسجلا ارتفاعا طفيفا عن الشهر السابق، بحسب وكالة بلومبرج. 

السياسات الرامية لخفض التضخم 

وجاءت هذه الأرقام لتعكس التحديات التي تواجهها السياسات الرامية لخفض التضخم إلى مستهدف يتراوح بين 25% و29% بنهاية العام، حيث أدت عوامل مثل الجفاف إلى دفع الأسعار للأعلى.

وفي هذا السياق، اعترف وزير المالية التركي محمد شيمشك بأن تحقيق الهدف المستهدف "يبدو صعبا"، مؤكدا في الوقت ذاته التزام الحكومة ببرنامج خفض التضخم واصفا التدهور الأخير في التوقعات بأنه مؤقت.

وسجلت أسعار الملابس والأحذية أعلى ارتفاع شهري بنسبة 17.3%، بينما واصلت أسعار المواد الغذاء منحاها التصاعدي بارتفاع بلغ 4.05% خلال أكتوبر.

تراجع التضخم في تركيا إلى 33% خلال أغسطس

وزير الاستثمار: التضخم تراجع إلى 12% ونستهدف وصوله 9% العام المقبل

ومن المقرر أن تنشر بيانات التضخم الوطنية الرسمية لشهر أكتوبر يوم الثالث من نوفمبر.

