حزب حماة الوطن يواصل مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحى القائمة الوطنية

واصل حزب حماة الوطن جهوده ومؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025

حيث نظم حزب حماة الوطن بالمنيا مؤتمرًا جماهيريًا، بقرية بني عبيد بمركز أبو قرقاص، دعمًا لمرشحيه.

أهمية مشاركة المواطنين

وأكد جميع الحضور خلال كلمتهم على أهمية مشاركة المواطنين بكثافة في العملية الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع، دعمًا لمسيرة الديمقراطية واستكمال البناء المؤسسي للدولة المصرية.



كما نظم حزب حماة الوطن مؤتمرًا جماهيريًا بالإسكندرية دعمًا لمرشحه في انتخابات مجلس النواب 2025

وذلك، بمنطقة حوض ١٣ وصلة المعمورة بقطاع المنتزه

وشدد جميع الحضور خلال كلمتهم على أهمية مشاركة المواطنين بكثافة في العملية الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع.

القائمة الوطنية من أجل مصر

ونظم الحزب حماة مؤتمرًا جماهيريًا بالبحيرة دعمًا لمرشحيه بانتخابات مجلس النواب 2025 بالقائمة الوطنية من أجل مصر.

وشهد المؤتمر، اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن وكيل مجلس الشيوخ، اللواء طارق عبد الباعث بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، النائب محمود صلاح أمين محافظة البحيرة، ولفيفًا من قيادات وكوادر محافظة البحيرة.

وأكد المتحدثون خلال المؤتمر على أهمية المشاركة الواعية والإيجابية في الانتخابات، باعتبارها استحقاقًا وطنيًا يعكس إرادة شعبية، ويسهم في دعم مسيرة الدولة نحو ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

ونظم حزب حماة الوطن مؤتمرًا جماهيريًا بالفيوم دعمًا لمرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025

وذلك استكمالا للاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، ومرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر.

جاء ذلك بحضور العمدة الحسيني مصطفى أمين محافظة الفيوم، ولفيفًا من قيادات وكوادر وأعضاء أمانة محافظة الفيوم بالحزب، والقيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.

وأكد المتحدثون خلال المؤتمر على أهمية المشاركة الواعية والإيجابية في الانتخابات، باعتبارها استحقاقًا وطنيًا يعكس إرادة شعبية، ويسهم في دعم مسيرة الدولة نحو ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

