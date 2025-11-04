الشعب الجمهوري ينظم مؤتمرًا ببني سويف لدعم مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب

نظم حزب الشعب الجمهوري مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة بني سويف، لدعم مرشحه في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

دعم مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني، والمستشار أحمد حبيب، الأمين المساعد لأمانة المجالس المحلية المركزية بالحزب، إلى جانب أعضاء الحزب بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وحشد غفير من المواطنين وأبناء الدائرة.

استُهل المؤتمر بعزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمات قيادات الحزب وعدد من الضيوف.

وعي المواطنين وثقتهم في المشاركة بانتخابات مجلس النواب

وخلال كلمته أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن الحضور الجماهيري الكبير في مؤتمر بني سويف يعكس وعي المواطنين وثقتهم في قيادات الحزب ومرشحيه، مشيرًا إلى أن الحزب يقدم نماذج وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، تسعى إلى تمثيل المواطنين بصدق تحت قبة البرلمان.

أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات

وأضاف أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات هي الطريق الحقيقي للحفاظ على مكتسبات الوطن واستكمال مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الحزب يخوض السباق البرلماني بروح الفريق الواحد وبهدف واحد هو خدمة المواطن المصري.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سيد جنيدي، مرشح الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، أنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه أبناء محافظته الذين وضعوا ثقتهم فيه، مشيرًا إلى أنه يخوض الانتخابات من منطلق وطني، واضعًا نصب عينيه خدمة الناس والتعبير عن مطالبهم بصدق وشفافية.

وقال إن حزب الشعب الجمهوري يقدم نموذجًا للعمل السياسي الجاد الذي يقوم على الالتزام والمصداقية، مضيفًا أن هذا الدعم الجماهيري الواسع سيكون دافعًا قويًا له ولجميع المرشحين لمواصلة العمل من أجل رفعة الوطن وخدمة أبنائه.

