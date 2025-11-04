آلاف المنازل متفحمة، صور جوية لقطاع غزة بعد عامين من العدوان الإسرائيلي

نشرت وسائل إعلامية صورا جوية لقطاع غزة بعد عامين من العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تدمير آلاف المنازل والبنية التحتية بالقطاع.

دمار هائل في قطاع غزة

وأظهرت الصور حجم الدمار الكبير الذي لحق بقطاع غزة، حيث تكشف الصور عن مناطق سكنية مدمرة عن بكرة أبيها وأراض زراعية مدمرة وبنية تحتية غير صالحة للاستخدام وذلك بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة.

دمار هائل في قطاع غزة، فيتو

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)،، أن "فرقها تعمل بلا كلل للحفاظ على سلامة وكرامة الملاجئ في قطاع غزة".

إسرائيل تمنع إدخال إمدادات حيوية لتوفير المأوى والتدفئة في قطاع غزة

وقالت الأونروا: "في غزة، يحتمي ما يقرب من 75,000 نازح في أكثر من 100 مبنى تابع للأونروا، العديد منها متضرر ومكتظ"، مشيرة إلى أنها توفر المياه وخدمات الصرف الصحي وجمع النفايات ودعم النظافة يوميا.

وكانت الوكالة، أكدت في الآونة الأخيرة، أن "إسرائيل تمنع إدخال إمدادات حيوية لتوفير المأوى والتدفئة في قطاع غزة، رغم اشتداد الحاجة إليها"، مشددة على ضرورة أن تستعيد دورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

