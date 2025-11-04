الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
موقع عبري: مئات السائحين الإسرائيليين محاصرون في ميناء سودا اليوناني

مظاهرات مناهضة لإسرائيل
مظاهرات مناهضة لإسرائيل في اليونان

ذكر موقع "يسرائيل هيوم" الإخباري في تقرير له اليوم الثلاثاء، أن مئات السياح الإسرائيليين محاصرون في ميناء سودا اليوناني بسبب مظاهرة مناهضة لإسرائيل ومنددة بالإبادة في قطاع غزة

مظاهرات في اليونان مناهضة لإسرائيل 

وبالأمس الاثنين شهد ميناء أرجوستولي بجزيرة كيفالونيا اليونانية مظاهرة احتجاجا على وصول سفينة تقل سياحا إسرائيليين.

ومن جانبها أفادت وسائل إعلام يونانية بأن السفينة السياحية "كراون آيريس" التي تقل نحو 1500 سائح إسرائيلي، وصلت صباحا ميناء أرجوستولي وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الشرطة.

حصار على مئات السياح الإسرائيليين في ميناء سودا اليوناني

وأرسلت الشرطة اليونانية تعزيزات من العاصمة أثينا ومدينة باترا إلى الجزيرة.

وأغلقت الشرطة بعض الطرق المحيطة بالميناء أمام حركة المرور، في حين نُقل السياح الإسرائيليون في حافلات خاصة إلى المناطق التي يزورونها.

وتجمع المتظاهرون المتضامنون مع فلسطين في الميناء، احتجاجا على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة، مرددين هتافات من قبيل “الحرية لفلسطين”.

وكانت السفينة السياحية نفسها تعرضت الأسبوع الماضي أيضا لاحتجاجات مماثلة في موانئ باترا وكالاماتا الواقعتين في شبه جزيرة المورة اليونانية.

وشهدت اليونان مرات عدة خلال سنتي العدوان الإسرائيلي احتجاجات مناهضة لإسرائيل ولسياسات الاحتلال، بعضها قوبل بالمنع من قِبَل السلطات.

