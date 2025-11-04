تفقّد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، يرافقه الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، عددًا من المشروعات الإنشائية الجديدة الجاري تنفيذها داخل الحرم الجامعي؛ لمتابعة معدلات التنفيذ ضمن الخطة الاستثمارية للجامعة لتطوير منشآتها التعليمية والطبية والخدمية، بما يتوافق مع الجدول الزمني المحدد.

رئيس جامعة المنصورة يتابع تنفيذ مشروعات التطوير بالقطاعات التعليمية والطبية

وحضر الجولة سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، والدكتور شريف مسعود، عميد كلية الهندسة ورئيس مجلس إدارة مركز الدراسات والاستشارات الهندسية، إلى جانب عمداء الكليات المعنية، ومديري المشروعات، وممثلي الشركات المنفذة.

بدأت الجولة بتفقد مشروع المبنى الجديد لكلية التمريض، بحضور الدكتورة عبير زكريا، عميدة الكلية، حيث تابع رئيس الجامعة أعمال التنفيذ في المبنى المقام على مساحة 700 متر مربع، والذي يضم مدرجات تعليمية، وقاعات متعددة، ومكاتب إدارية، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب وتطوير البيئة التعليمية داخل الكلية.

دعم الجامعة للتوسع في الكليات ذات الإقبال الكبير وتلبية احتياجات

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار دعم الجامعة للتوسع في الكليات ذات الإقبال الكبير وتلبية احتياجات العملية التعليمية.

ثم توجه رئيس الجامعة والوفد المرافق إلى مركز دار الضيافة والمؤتمرات بجامعة المنصورة، حيث كان في استقبالهم الدكتور محمد أحمد السعيد، المشرف العام على المركز.

وتفقّد رئيس الجامعة أعمال التطوير والصيانة بالمركز، التي شملت تجديد 30 غرفة فندقية لرفع مستوى الإقامة والخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس وضيوف الجامعة، إلى جانب تطوير القاعة الصغرى لتكون مؤهلة لاستضافة الاجتماعات والفعاليات الرسمية المختلفة.

كما تفقد رئيس الجامعة حديقة المركز، وناقش عددًا من الأفكار الاستثمارية لتطويرها، بما يسهم في تحسين الخدمات ورفع كفاءة التشغيل بالمركز، في إطار خطة الجامعة لتعزيز مواردها الذاتية، مؤكدًا أن تطوير منشآت الضيافة الجامعية يمثل أحد محاور خطة الجامعة للارتقاء بالبيئة الجامعية.

تلت ذلك زيارةُ مستشفى الأطفال الجامعي، بحضور الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والدكتورة منى حافظ، مديرة المستشفى، والدكتور عمرو سرحان، عميد كلية الطب الأسبق، والدكتور أيمن حماد، رئيس قسم طب الأطفال، ونائبتي المدير الدكتورة ميادة صبري، والدكتورة إنجي عثمان.

وتفقد رئيس الجامعة مشروع إحلال وتجديد جناح العناية المركزة بالمستشفى، الذي يضم عناية مركزة لجراحة الأطفال بسعة سبعة أسِرَّة، وأخرى لطب الأطفال بسعة أربعة عشر سريرًا، بالإضافة إلى غرفتين للعزل، ومقر إداري لأعضاء القسم، بمساحة إجمالية قدرها 672 م².

وأشار رئيس الجامعة إلى أن العناية الجديدة على وشك دخول الخدمة الطبية خلال الفترة المقبلة، لتعمل بسعة إجمالية تبلغ 23 سريرًا، من بينها أربعة أسِرَّة حضانات جراحية لجراحات حديثي الولادة، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة للأطفال، ويعزز الطاقة الاستيعابية للمستشفى الجامعي.

كما شملت الجولة تفقد مشروع تشطيب وإعادة توزيع الفراغات بالطابق السابع بالمستشفى، الذي سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لأقسام الكلى والأعصاب والقلب والصدر، ويضم عنابر إقامة جديدة، وغرفة غسيل كلوي (بريتوني)، وعناية متخصصة للقلب والصدر.

وفي كلية الطب، تفقد الدكتور شريف خاطر مشروع المبنى التعليمي الطبي المتميز "مانشستر"، الذي يضم ثمانية طوابق تشمل قاعات محاضرات، ومعامل مهارات، ومعامل محاكاة حديثة لدعم برامج التعليم الطبي التفاعلي.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تسريع عملية التنفيذ وتسليم الطوابق الأربعة الأولى تمهيدًا لدخولها الخدمة التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مشددًا على الالتزام الكامل بالجودة في مراحل التشطيب والتجهيز، باعتبار المبنى أحد أهم الإضافات الداعمة لتطوير التعليم الطبي في الجامعة.

عقب ذلك، تفقد رئيس الجامعة مشروع تطوير مركز البحوث الطبية التجريبية بكلية الطب، المقام على مساحة 440 مترًا مربعًا، ويهدف إلى دعم البحث العلمي وتطوير البنية التحتية للبحوث التطبيقية داخل الجامعة.

واطلع رئيس الجامعة على نسب التنفيذ وموقف التجهيزات الخاصة بالمعامل البحثية، مؤكدًا أن المركز يمثل إضافة علمية كبيرة للجامعة، إذ سيسهم في توفير بيئة بحثية متقدمة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس في مجالات العلوم الطبية والتطبيقية، ويخدم كذلك الجهات البحثية والمراكز المتخصصة خارج الجامعة، في إطار تعزيز التعاون العلمي المشترك.

وشدد على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة البيولوجية والجودة المعملية خلال مراحل التنفيذ والتجهيز، بما يضمن تحقيق أهداف المركز في دعم منظومة البحث العلمي وخدمة المجتمع.

واختتمت الجولة بتفقد المبنى الجديد الملحق بمركز الأورام الجامعي، بحضور الدكتور أشرف شومة، والدكتور وليد النحاس، مدير المركز، والدكتور عادل فتحي، نائب مدير المركز.

ويقع المبنى على مساحة 700 متر مربع، بارتفاع سبعة طوابق، ويضم الاستقبال، والعيادات الخارجية، ووحدات العلاج الكيماوي، والمكاتب الإدارية، بالإضافة إلى بدرومين مجهزين لتركيب جهازين للعلاج الإشعاعي لخدمة مرضى الأورام بمحافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.

وأكَّد رئيس الجامعة حرص إدارة الجامعة على تسريع تنفيذ المشروع وتشغيل جهاز المعجل الخطي في أقرب وقت ممكن لخدمة مرضى العلاج الإشعاعي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتطوير المنظومة الصحية وتوسيع قاعدة الخدمات العلاجية المتخصصة للمواطنين.

وشدد على أهمية رفع معدلات الإنجاز والانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المحددة، مؤكدًا أن دخول المبنى الجديد الخدمة الطبية سيحدث نقلة نوعية في قدرات مركز الأورام، الذي يُعدّ أكبر مركز جامعي متخصص في طب وجراحات الأورام على مستوى الجمهورية.

وخلال الجولة، ناقش رئيس الجامعة الاستشاريين والمهندسين والشركات المنفذة لكل مشروع؛ لمراجعة الموقفين التنفيذي والمالي، ومعدلات التدفقات النقدية، وخطة العمل للمرحلة القادمة.

كما شدد على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية وضمان جودة التنفيذ، مشيرًا إلى جاهزية الجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المقصرة في حال حدوث أي تأخير.

دقة التنفيذ وجودة الأداء

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد العظيم الموقف التنفيذي والمالي لكل مشروع، موضحًا أنه تتم متابعة نسب الإنجاز ميدانيًّا بصفة أسبوعية بالتنسيق مع مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة؛ لضمان دقة التنفيذ وجودة الأداء، مؤكدًا أن هذه المشروعات تجسد رؤية الجامعة في التوسع المدروس وتحديث البنية التحتية بما يواكب التحول إلى جامعة ذكية ومستدامة وفق رؤية مصر 2030.

تحسين جودة الخدمات التعليمية

وأوضح أن الجامعة تعمل على تطبيق أحدث المواصفات الفنية في جميع مراحل التنفيذ، بما يتماشى مع معايير الاستدامة البيئية والتصميمات الذكية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والخدمية المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع المحلي.

